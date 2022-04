Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Privatautos pro Einwohner wie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bundesweite Spitze ist dem Kraftfahrtbundesamt zufolge der Landkreis Südwestpfalz - hier gibt es pro 1.000 Einwohner 683 Privat-Autos. Dahinter folgen Sankt Wendel im Saarland und die Kreise Kusel, Merzig-Wadern und Südliche Weinstraße. Die wenigsten Privatautos haben Menschen in den Großstädten Berlin, Heidelberg und Frankfurt.