Bund und Länder haben die Priorisierung bei der Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca aufgehoben. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit.

Das heißt: Jeder der will, kann sich jetzt für eine Impfung mit Astrazeneca anmelden. Die Bevorzugung bestimmter Alters- oder Risikogruppen gibt es nicht mehr. In Rheinland-Pfalz habe das aber kaum Auswirkungen auf das Impfgeschehen, sagte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums dem SWR. Die aktuell gelieferte Impfstoff-Menge reiche gerade aus, um die Über 60-Jährigen zu impfen.

Hausärzte entscheiden über Impfreihenfolge

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Donnerstag nach Beratungen mit seinen Länderkollegen, die Hausärzte dürften jetzt entscheiden, wer beim Impfen mit Astrazeneca dran sei. Der Vorsitzende der Länderminister, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte, in mehreren Ländern sei es schon so, dass Astrazeneca in Praxen flexibel nach ärztlichem Ermessen geimpft werden kann.

Fälle von Blutgerinnseln hatten zu Verunsicherung geführt

Hintergrund für die Aufgabe der Priorisierung ist, dass vielerorts Astrazeneca-Impfstoff übrig ist, weil Impfberechtigte ihn ablehnen. Das Mittel wird zurzeit nur für Menschen über 60 empfohlen. Grund sind sehr seltene Fälle von Hirnvenen-Thrombosen bei Jüngeren. Jüngeren Menschen steht es dennoch frei, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen.

Aber die Verunsicherung ist groß - auch in rheinland-pfälzischen Impfzentren. Immer wieder werden Termine mit dem Impfstoff nicht wahrgenommen, wie Impfzentren im Land berichten. Allerdings sprechen die Kreisverwaltungen nicht von größeren Ausfällen.

Impfberechtigte haben viele Fragen zu Astrazeneca

Der Informationsbedarf sei deutlich gestiegen, das berichten auch Hausärzte. "Viele haben Fragen ohne Ende", erzählte die Saulheimer Hausärztin Barbara Römer Mitte April, als die Diskussion um Nebenwirkungen durch das Vakzin besonders groß war. "Die Leute gehen auch schnell durch die Decke."

Erleichterung für Hausärzte und Impfzentren

Ähnliches berichten Impfzentren in anderen Landkreisen. So lange es die Pflicht gab, übrig gebliebenen Impfstoff nur an Berechtigte der aktuellen Priorisierungsgruppe zu verimpfen, war der Aufwand groß. Stundenlang musste telefoniert und Ersatzlisten geführt werden, um Impfberechtigte zu erreichen. Das wird nun einfacher.