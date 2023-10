Trierer Priester berichtet aus Jerusalem

In Jerusalem hält sich derzeit noch der Priester Stephan Wahl aus dem Bistum Trier auf. Er lebt seit fünf Jahren in einem arabischen Stadtteil am Rande Jerusalems. Seit Tagen hört er den Alarm und die Detonationen. Viele kennen Wahl vielleicht noch als Fernsehpfarrer vom "Wort zum Sonntag". Gewalt in Israel sei nichts Neues, sagt Wahl. Aber diesmal sei alles anders, "nichts ist mehr so, wie vor einer Woche".