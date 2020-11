Die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel übernimmt auch das Umweltressort. Die Grünen-Politikerin tritt zum 1. Januar die Nachfolge der zurückgetretenen Ulrike Höfken an, wie die Landesvorsitzende der Grünen, Misbah Khan, am Freitag in einer Pressekonferenz in Mainz mitteilte.