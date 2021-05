Der Bauboom treibt die Preise für Baustoffe in die Höhe. Das macht sich vor allem am Holzmarkt bemerkbar. Holz wird knapp und dadurch sehr teuer.

Nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch im Nachbaland Baden-Württemberg führt der Bauboom zu steigend Rohstoffpreisen - so etwa bei Handwerksmeistern in Mannheim. Ein Grund ist die Hohe Nachfrage beispielsweise bei dem Baustoff Holz in den USA und China. Hinzu kommt die hohe Nachfrage nach Baustoffen in Deutschland durch die Corona-Pandemie. Viele Menschen bauen und renovieren. weil sie aufgrund der Beschränkungen viel Zeit zu Hause verbringen müssen.

Es fehlt an Stahl und Holz: das bereitet der Baubranche zunehmend Probleme. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Im Jahr 2020 hat Deutschland eine Rekordmenge an Rohholz exportiert: 12,7 Millionen Kubikmeter - so das Statistische Bundesamt. Über die Hälfte davon ging nach China und auch die USA kaufen kräftig ein. Viele Betriebe, zum Beispiel Dachdecker, haben zwar volle Auftragsbücher, müssen aber Projekte teilweise stoppen, weil ihnen das Baumaterial fehlt. Einige von ihnen fordern ein Exportverbot für Baumaterial. Dieses gibt es in einigen anderen EU-Staaten bereits.

Die aktuellen Preise spiegeln nicht den Markt wieder

Vertrag im Januar ausgehandelt, da war der Preisanstieg noch nicht so absehbar

hat noch nie so viel Schnittholz gegeben wie 2020

Vieles geht in die USA, großer Bedarf

vor der Preissteigerung waren die Preise eingebrochen, weil durch Trockenheit und Borkenkäfer viel Holz auf dem Markt war.

Zahlt für den Kubiqmeter Leimholz 900 Euro. Vor einem halben Jahr 450. Preise verdoppelt

Drei Bauvorhaben gestrichen. Ein Aufftraggeber arbeitet in der Gastro, kann sich Material nicht mehr leisten

Material für Holzhaus hat vorher 20.000 gekostet, jetzt das Doppelte. Auch Dämmstoff mit Holzfasern teurer

Säger erzielen für nach Amerika verkauftes Rohholz 800 Euro wegen großer Nachfrage

Profit bleibt bei Sägern

hat Holz für zwei Häuser auf dem Hof liegen, weil die Preise so angezogen haben, hat er sich etwas eingedeckt. Reicht aber auch nicht mehr lang

einer von fünf regionalen und kommunalen Holzvermarktern in RP. Außerdem gibt es drei private.

verhandelt für 420 waldbesitzende Gemeinden, 19 Verbandsgemeinden und 6 Kreisfreie Städte

die Verknappung von Schnittholz auf dem deutschen Markt liegt am Export nach Amerika und China

Außerdem haben Zimmermänner wegen der steigenden Preise auf Vorrat gekauft

Heimwerker wegen Pandemie Aktivitäten erhöht, auch das ein Grund für Nachfrage

im zweiten Halbjahr 2020 wurde für den Festmeter Fichte Käferholz 30 Euro gezahlt, ab Januar dann 50.

nächste Verhandlung ist im Juni. Er hofft auf 70-75 Euro für die Waldbesitzer.

Holz wird immer teurer SWR SWR

