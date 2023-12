Fünf Menschen in RLP erhalten Preis für Zivilcourage

per Mail teilen

Sie haben sich in gefährlichen Situationen eingemischt und geholfen - dafür sind fünf Männer und Frauen aus Koblenz, Mainz und Alzey mit dem Preis für Zivilcourage geehrt worden.

Innenminister Michael Ebling (SPD) übergab die Auszeichnungen für das Jahr 2023 am Dienstagnachmittag. Im Rahmen der Kampagne "Wer nichts tut, macht mit" wird der Preis jährlich an Personen verliehen, die durch außergewöhnliches Handeln in Gefahrensituationen Straftaten verhindern konnten oder Opfern von Straftaten zur Seite standen.

Ebling lobt Courage und Empathie in schweren Zeiten

In seiner Laudatio betonte Ebling, dass sich Zivilcourage in mutigem Handeln zeige, um größeres Leid zu verhindern. Die Preisträgerinnen und Preisträger hätten durch ihr beherztes Eingreifen bewiesen, dass auch in Zeiten von Krieg und Hass auf der Welt eine einzelne Person mit ihrem Handeln den Unterschied machen könne.

Zivilcourage bedeutet, in entscheidenden Momenten für das Richtige einzustehen.

Zwei Männer und eine Frau aus Koblenz zum Beispiel hatten einer Mutter geholfen, deren kleiner Sohn von einem Mann mit einem Messer schwer verletzt worden war. Einer der Männer hielt den Täter fest, bis die Polizei kam.

Auch geehrt wird ein Mann aus Alzey. Er hatte der Polizei geholfen, Telefonbetrüger festzunehmen. Der Mann hatte im Dezember vergangenen Jahres selbst einen sogenannten Schockanruf erhalten. Er informierte die Polizei, die den Täter bei der Geldübergabe fassen konnte.

Die Preisträgerin aus Mainz hatte beobachtet, wie die Polizei einen Mann festnehmen wollte, der sich heftig wehrte. Kurzerhand setzte sie sich, gemeinsam mit einem weiteren Helfer, auf die Beine des aggressiven Mannes und half so, ihn zu überwältigen.

Für ihre Zivilcourage erhalten die Geehrten ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, eine Urkunde und eine Skulptur.

Der Preis für Zivilcourage wird seit dem Jahr 2000 an Menschen verliehen, die durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Eingreifen in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite gestanden haben.