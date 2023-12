Silvesterpredigten: Liebe und Freundlichkeit gegen Krisen und Kriege

In den Silvesterpredigten der Kirchen geht es um die Krisen der Welt und die Herausforderungen für die Menschen. Die Botschaft: Schon kleine Zeichen eines guten Miteinanders seien oft eine große Hilfe.

Die Kriege in der Ukraine und in Nahost und andere Krisen ließen die Menschen dünnhäutiger werden, so die evangelische Kirche. Dem zunehmenden Stress sollten sie mit Respekt und Liebe begegnen, erklärte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung.

"Freundlich und respektvoll"

Vor allem aggressive Gespräche und Auseinandersetzungen sind Jung zufolge ein Ausdruck gesellschaftlicher Anspannung. Dem entgegen stehe der Bibelsatz: "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". Dabei gehe es gar nicht um die großen Gefühle, so der Kirchenpräsident. Ein liebevoller Umgang reiche bereits. "Das heißt: freundlicher und respektvoller. Damit wäre schon viel gewonnen."



Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann sprechen Christen und Christinnen Mut zu. Mit Blick auf Kriege, wachsende Armut und Migrationskrise sei es nicht einfach, zuversichtlich zu bleiben. Dabei seien kleine Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit wichtig, betonen Wüst und Wiesemann in ihrer gemeinsamen Neujahrsbotschaft.



"Wenn Menschen Ja zu einem gemeinsamen Leben sagen, voller Dankbarkeit ihr Neugeborenes zur Taufe bringen, dem kranken Nachbarn eine Suppe kochen, einer geflüchteten Familie durch den Bürokratie-Dschungel helfen, unermüdlich um Frieden werben, sich ehrenamtlich engagieren, einen letzten Händedruck am Sterbebett schenken, dann ist das Liebe", sagten Wüst und Wiesemann. Es gelte, Not und Elend, "die Welt, wie sie ist", wahrzunehmen. Gleichzeitig brauche es die "Hoffnung auf eine Welt, die mit Gottes Hilfe besser sein kann".

Bischof Ackermann rät zu einer "dennoch"-Haltung

Das Wort "dennoch" sollte die Haltung der Menschen im neuen Jahr prägen - diese Idee hat Bischof Stephan Ackermann den Gläubigen im Trierer Dom in der Jahresschlussandacht mit auf den Weg gegeben. Diese Haltung setze Kräfte frei "in Situationen, in denen die augenscheinliche Realität eine ganz andere Sprache spricht, als wir es uns wünschen und für gut halten".

Eine solche Mentalität könne helfen, "den langen Atem zu behalten, den es in Veränderungsprozessen des Lebens braucht", so Ackermann. Er verwies dabei etwa auf den Propheten Habakuk, der gewusst habe, auch die aussichtslosesten Situationen ins Positive zu wenden. Auch der Bochumer Theologe Matthias Sellmann habe eine "dennoch-Mentalität" und "dennoch-Spiritualität" angeregt, um die Motivation zum Glauben und zur Zugehörigkeit zur Kirche nicht zu verlieren.