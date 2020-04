Viele Dinge, die mit dem Osterfest verbunden werden, müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dennoch feiern Christen weltweit heute ihr wichtigstes Fest - während die Geistlichen virtuell ihre Osterpredigten zur Verfügung stellen.

Zu Ostern wenden sich die rheinland-pfälzischen Geistlichen mit Predigten an alle Christen. Wegen der Corona-Beschränkungen können Gläubige in diesem Jahr nicht an den Gottesdiensten in den Kirchen teilnehmen. Die Feierlichkeiten werden stattdessen etwa im Internet oder Fernsehen übertragen.

Bischof Bätzing: Corona-Krise kann zum "Glücksfall der Geschichte" werden

Nach Überzeugung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskoferenz (DBK), Georg Bätzing, kann die Corona-Krise zum "Glücksfall der Geschichte" werden: "Hoffentlich lehrt uns diese Krise, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind", sagte Bätzing am Sonntag in einer Ostermesse im Limburger Dom. "Niemand, kein Volk, kein Land, keine Wirtschaft ist eine Insel. Alles hängt mit allem zusammen." Die Krise, so schlimm sie auch sei, habe viel Gutes hervorgebracht. "So viel Freundlichkeit und Humor habe ich selten erlebt", sagte Bätzing, der Anfang März zum Nachfolger des bisherigen DBK-Vorsitzenden Reinhard Marx gewählt worden war. "Mit so vielen bisher Unbekannten habe ich nie zuvor unterwegs gesprochen."

"Wir haben es in der Hand, ob wir diese geschenkte Nähe festigen und zusammenrücken oder wieder auseinanderdriften." Bischof Georg Bätzing

Selten hätten andere seine guten Wünsche so gern angenommen und es ihm mit tollen Ideen gedankt. Dies gelte es unbedingt zu bewahren. "Es muss kein Traum bleiben, der bald zerplatzt", so Bätzing. "Wir haben es in der Hand, ob wir diese geschenkte Nähe festigen und zusammenrücken oder wieder auseinanderdriften."

Bischof Wiesemann: "Um der Solidarität willen die Würde aller schützen"

Auch der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat die Corona-Krise in seiner Predigt unter anderem als Chance gedeutet. Sie lehre uns, "wie wichtig, wie kostbar die zwischenmenschlichen Räume sind, die wir nicht nur den wirtschaftlichen Interessen oder den Machtlobbys dieser Welt überlassen dürfen", sagte er laut einer Mitteilung des Bistums. Womöglich könne "durch diese einschneidende Erfahrung unsere Welt menschlicher werden, bereiter um der Zukunft willen auch Verzichte auf sich zu nehmen, um der Solidarität willen die Würde aller schützen."

Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus konnten die Gläubigen nicht im Speyerer Dom mitfeiern. Der Gottesdienst wurde per Livestream im Internet übertragen. Das Coronavirus treffe die Herzmitte des Miteinanders, sagte Wiesemann. "Wie schwer fällt es, dem anderen nicht die Hand zu geben, seine eigenen Kinder oder Enkel nicht umarmen, die wegen ihres Alters besonders gefährdete Mutter oder Großmutter nicht besuchen zu können." Die Kontaktsperre könne das, "was wir sonst selbstverständlich nehmen, in seiner Kostbarkeit und seinem unersetzlichen Lebenswert bewusst machen". Die Distanz lenke den Blick auf den Zwischenraum des Lebens, in dem sich alles wirklich Wichtige abspiele.

Bischof Ackermann: Fest wird von Krise nicht "vermiest"

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann betonte, die Corona-Krise könne auch positive Folgen für das Osterfest haben. Dessen Kraft werde durch die Krise nicht gemindert, sagte er am Sonntag im Trierer Dom. Auch wenn in diesem Jahr "uns so manches von dem versagt bleibt, was wir traditionell mit Ostern verbinden", werde das Fest in seiner Substanz nicht von der Krise "vermiest". Vielmehr könne die Krise helfen, die Kraft, die im Osterfest stecke, neu zu entdecken.

Ackermann hat dazu aufgerufen, trotz aller Einschränkungen und Ängste in der Corona-Krise Ostern als Ermutigung und Fest der Hoffnung zu verstehen. "Seien wir bereit, uns von der unbändigen Lebendigkeit des Auferstandenen überraschen zu lassen." Die Ostererfahrung werde greifbar in dem, was schon die ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu erlebt hätten, so der Bischof. Nämlich in der Erfahrung, von Gott persönlich gekannt und angesprochen zu sein. Wer sich Jesus öffne, könne einen tieferen Sinn in dem erkennen, was einen umgibt, so Ackermann. Dazu gehöre auch, das Leben als eine Ermutigung zu erleben, "die ich mir nicht selbst zugesprochen habe, sondern die Geschenk ist".

Kirchenpräsident Schad: Ostern weitet Blick "auf eine neue Welt"

Der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz Christian Schad konzentrierte sich in seiner Predigt auf die Bedeutung von Ostern: Gott schreibe "an Ostern seine Geschichte des Lebens weiter hinein in unsere Zeit". Das Fest weite den Blick "auf eine neue Welt, in der der Schmerz überwunden, die Tränen getrocknet und die Wunden geheilt" würden, sagte Schad am Ostersonntag in der Kapelle des Butenschoen-Hauses in Landau. Aus Zerstörung beginne Neues, aus dem Chaos werde ein lebensfreundlicher Ort, aus dem Tod entstehe neues, ewiges Leben. "Der auferstandene Christus wird unter uns lebendig und wirkt, was zum Leben hilft", sagte Schad. Im Gebet bat der Kirchenpräsident auch für alle, die sich nach Frieden und nach einem guten Wort sehnen.

Im Angesicht der Corona-Epidemie brachte er Fürbitten für die Kranken und ihre Angehörigen sowie die Ärzte und Pflegekräfte vor Gott. Mut, Kraft und Besonnenheit erbat er für die Entscheidungsträger, "die in diesen schweren Tagen so viele Fragen beantworten und Entscheidungen treffen müssen".

Über die Homepage der Landeskirche und ihren Facebook-Kanal kann die Andacht abgerufen werden.

Annette Kurschus in Ingelheim: Nähe Jesu wirkt "auch ohne Berührungen"

Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat in ihrer Osterpredigt Verständnis für die Kontaktsperren in der Corona-Krise geäußert. Viele Menschen sehnten sich danach, einander nah zu sein, sich zu berühren und berührt zu werden, sagte die westfälische Präses am Sonntag im rheinland-pfälzischen Ingelheim im ZDF-Fernsehgottesdienst. Zurzeit sei das leider schwierig. "Einander-nah-sein ist jetzt vor allem gefährlich, ansteckend, verboten", sagte Kurschus. In mancher Wohnung, in mancher Beziehung, in manchem Flüchtlingslager verkehre sich das in quälende Enge, in gewaltsame Übergriffe und bedrängende Not.

"Wie auch immer uns unsere Wege führen: Wir gehen auf das Leben zu." Präses Annette Kurschuss

Die Nähe Jesu zu den Menschen wirkt nach Worten von Kurschus auch ohne Berührungen. Die Nähe bleibe auch dann gewiss, "wenn wir uns - so wie jetzt - körperlich nicht nah sein können oder dürfen", sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen. Es sei eine Nähe, die mehr sei als Anfassen und Umarmen. Ostern sei anders, es verändere die Menschen und die ganze Welt, sagte Kurschus: "Wie auch immer uns unsere Wege führen: Wir gehen auf das Leben zu."

In dem vom ZDF übertragenen Gottesdienst waren wegen den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie nur die direkt am Gottesdienst mitwirkenden Menschen zugelassen. Am Ende des Gottesdienstes sollte mit dem Lied "Christ ist erstanden" der Start für einen musikalischen Flashmob "Ostern am Balkon" der Posaunenchorverbände eingeläutet werden.