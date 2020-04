per Mail teilen

Die Zeichen der Osternacht sind Signale, "mit denen wir deutlich machen, dass uns diese Epidemie nicht bezwingen wird und auseinandertreibt", sagt der Limburger Bischof Bätzing.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hob bei der Osternachtsfeier am Samstagabend im Limburger Dom das Eindrucksvolle und Einzigartige der Zeichen in der Osternacht hervor.

Das Licht der Kerzen, der Klang von Orgel, Schellen und Glocken, das Wasser des Lebens und der Taufe, das Halleluja und das Ostermahl seien "Signale nach außen, mit denen wir deutlich machen, dass uns diese Epidemie nicht bezwingen wird und auseinandertreibt", sagte Bätzing. Es seien Hoffnungszeichen gegen die Angst, "Trotz-Zeichen und Trostzeichen".

Dauer 2:20 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Die Osterbotschaft verbreiten in Zeiten von Corona Wie lässt sich die Osterbotschaft in der aktuellen Krise verbreiten? In Speyer hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

Nach den Worten des Trierer Bischofs Stephan Ackermann ermöglicht die Corona-Pandemie, die Osterbotschaft neu zu entdecken. "Die ersten Osterbilder gleichen irgendwie dem, was uns in diesem Jahr auferlegt ist: Nur zu jeweils zweit unterwegs und der kleine Kreis, die geschlossene Gruppe zu Hause und am Esstisch", sagte er im Bistumspodcast "kreuz&quer".

Gemeinsamer Text der Pfälzer Kirchen

Die beiden großen Kirchen in der Pfalz sehen Ostern als Zeichen dafür, dass das Leben über den Tod triumphiert. Die Corona-Krise zeige aber, wie unberechenbar und zerbrechlich das Leben sei.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann (links) und Kirchenpräsident Christian Schad verfassten in Speyer gemeinsam einen Ostertext SWR

In Zeiten der Pandemie verdeutliche die Osterkerze: "Das Licht ist stärker als alles Dunkel", hieß es in einem am Karsamstag veröffentlichten gemeinsamen Text des katholischen Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann und des evangelischen pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad.

Dank an alle "österlichen Menschen"

Für die Christen verbirge die Corona-Pandemie "der Auftrag, immer und überall von der Hoffnung zu erzählen, die uns trägt", so Wiesemann und Schad. Es mache Mut zu sehen, wie viele beruflich, freiwillig und ehrenamtlich Engagierte mitdenken, mittragen, mithelfen würden, damit die Krise bestanden werden könne. All diesen "österlichen Menschen" gelte ihr Dank.