Sexueller Missbrauch in der Kirche - das Bistum Trier hat dazu seinen Jahresbericht zur Aufarbeitung und Prävention vorgelegt. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 790.000 Euro an Opfer gezahlt. Das Geld sei eine Leistung in Anerkennung des Leids, das die Opfer erfahren hätten, sagte Bischof Ackermann. Der jährliche Bericht solle Vertrauen schaffen.