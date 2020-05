per Mail teilen

Trotz der Corona-Beschränkungen sollen alle rheinland-pfälzischen Schüler vor den Sommerferien die Schule besuchen - wenn auch nur stundenweise. Wie berufstätige Eltern das meistern sollen, ist unklar.

Schulen stehen derzeit vor großen Herausforderungen, beispielsweise vor der Frage, wie sie ihre Schüler wieder in die Schule zurückholen können. Viele greifen auf stundenweisen Präsenzunterricht zurück - wie an der Astrid-Lindgren-Schule im rheinhessischen Gau-Bischofsheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort sollen Grundschüler im Zwei-Tage-Rhythmus am Präsenzunterricht teilnehmen - allerdings nur für rund zwei Stunden.

Für berufstätige Eltern eine Herausforderung. Denn wie sollen sie ihre Kinder mitten am Tag zur Schule bringen, wenn sie doch eigentlich arbeiten müssten - im schlimmsten Fall zu verschieden Schulen mit unterschiedlichen Tages-Rhythmen, wie eine zweifache Mutter aus Gau-Bischofsheim dem SWR schildert: "Ich frage mich, wer sich das System an sich ausgedacht hat. Ich fühle mich jetzt gestresster als in den ganzen Wochen zuvor."

Landeselternbeirat kritisiert stundenweisen Präsenzunterricht

Auch der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz (LEB) sieht einen stundenweisen Präsenzunterricht kritisch: Zwei Stunden Lernerfolg stehe in keinem Verhältnis zum Infektionsrisiko und der fragwürdigen Entlastung der Eltern, sagt Reiner Schladweiler, rheinland-pfälzischer Landeselternsprecher, im SWR-Interview.

Den Schulleitern ist das bewusst. "Uns sind die Hände gebunden", sagt der Schulleiter der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gau-Bischofsheim, Uwe Lusche. "Wir haben hundert Kinder am Tag und müssen schauen, dass wir die Abstandsregeln immer einhalten, ob beim Ankommen und Weggehen, in den Fluren und Klassenräumen oder auf dem Schulhof."

Einen regulären Schulbetrieb vor den Sommerferien halten die Kultusminister für nicht möglich, teilte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK) mit. Trotzdem solle "jede Schülerin und jeder Schüler bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können."

Schule als "Prügelknabe der Eltern"

"Wir sehen keine andere Möglichkeit. Der Corona-Hygieneplan muss umgesetzt werden", so Lusche. Und dabei seien die Abstandsregeln das größte Problem. Trotzdem müsse die Schule sich an die Vorgaben des Ministeriums halten. "Wir wissen, dass es für die Eltern problematisch ist, wir wollen ihnen auch nichts Böses." Ungeachtet dessen müsse die Schule aber eine Lösung anbieten. "Wir sind zurzeit Prügelknabe der Eltern und werden es nie allen recht machen können", ergänzt der Schulleiter. "Gespräche klären viel auf", deswegen appelliere er an die Eltern, anzurufen. "Eltern wissen oft nicht, unter welchem Druck wir stehen und welche Anforderungen wir erfüllen müssen."

Enges Treppenhaus ein Hindernis

Die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier verweist auf SWR-Anfrage darauf, dass man sich bei der Erstellung der Konzepte an den baulichen Gegebenheiten der Schulen orientieren müsse. Die Lösung für die Grundschule in Gau-Bischofsheim sei der besonderen räumlichen Situation vor Ort geschuldet.

So gebe es zum Beispiel nur ein enges Treppenhaus, dass alle Klassen nutzen müssen. Die Pläne der weiteren Öffnung der Grundschule seien zu dem mit dem Schulelternbeirat und der ADD beraten und abgestimmt worden.

Elternmitwirkungsrechte bestehen trotz Corona

Der Landeselternbeirat verweist auf die Elternmitwirkungsrechte, "die keinesfalls durch Corona aufgehoben wurden", sagt Schladweiler. Jeder Schulelternbeirat müsse diese einfordern und "gemeinsam sollte man solche Pläne angehen, denn dann kommt es nicht zu solchen unsinnigen Lösungsvorschlägen", ergänzt der Landeselternsprecher.

Schulleiter Uwe Lusche macht sich derweil Sorgen um die Notbetreuung. "Notbetreuung frisst Räume und Personal." Wenn Eltern ihre Kinder aufgrund des stundenweisen Präsenzunterrichts vermehrt in die Notbetreuung bringen würden, könnte die Schule sie nicht mehr aufrechterhalten. "Dann hätten wir ein Problem."

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium geht davon aus, dass zwischen 20 und 25 Prozent der Lehrkräfte zu den Risikogruppen gehören. Zudem ist es Lehrern ab 60 Jahren freigestellt, ob sie an die Schulen kommen. Sie dürfen von zuhause arbeiten. Rheinland-Pfalz hat laut Ministerium eines der jüngsten Lehrerkollegien bundesweit, was auch in der aktuellen Situation helfe. Wer im gleichen Haushalt mit Angehörigen wohnt, die zur Risikogruppe gehören, darf ebenfalls von zuhause arbeiten. Das gilt auch für Schüler, die Eltern oder Geschwister mit entsprechenden Vorerkrankungen haben. Laut Bildungsministerium kann es an einzelnen Schulen sein, dass zusätzlich Kollegen gebraucht werden. Hier soll die Schulaufsicht gemeinsam mit der Schulleitung jeweils eine an die Situation der Schule angepasste Lösung suchen. Grundsätzlich sind die Lehrkräfte den Schulen fest zugeordnet.