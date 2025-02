Auch am Donnerstag ist der Warnstreik bei der Post fortgesetzt worden. Laut Gewerkschaft ver.di wurden die Paketzentren in Neuwied, Saulheim und Speyer bestreikt.

Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks ihren Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Sie begründet den Schritt unter anderem damit, dass es bislang keine Annäherung gegeben habe. Die Arbeitgeber hätten erklärt, dass die Forderungen nicht finanzierbar seien.

"Die Situation ist ernst. Unsere Mitglieder haben genug von leeren Versprechungen und mangelndem Entgegenkommen seitens der Arbeitgeber", erklärte Tanja Lauer, Landesfachbereichsleiterin von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland.

Lebenshaltungskosten steigen, Beschäftigten gehen leer aus

Die Forderungen nach einer fairen Lohnerhöhung und besseren Arbeitsbedingungen seien mehr als gerechtfertigt. "Wir können nicht länger akzeptieren, dass die Lebenshaltungskosten steigen, während die Beschäftigten leer ausgehen."

Sieben Prozent mehr Geld gefordert

ver.di fordert unter anderem eine Tarifsteigerung von linear sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden werden drei Tage mehr Urlaub sowie ein zusätzlicher Urlaubstag für ver.di-Mitglieder gefordert. Die nächste Tarifverhandlungsrunde findet am 12./13. Februar 2025 statt.

Es reicht unseren Mitgliedern! Warnstreiks sind offenbar das einzige Mittel, um klarzustellen, dass wir für unsere Forderungen kämpfen.

Warnstreiks seit Dienstag

Bereits am Dienstag und Mittwoch wurden in Teilen von Rheinland-Pfalz keine Briefe und Pakete zugestellt. Viele Menschen in Rheinhessen, in Teilen der Westpfalz sowie in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) warteten vergeblich auf Briefe und Pakete.