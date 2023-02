++ "Werde Erzieherin oder Erzieher" ++ Ludwigshafen berät über Sparliste ++ Jungwinzer des Jahres gesucht ++

Was ist in der Nacht und am Wochenende in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Die Polizei sucht heute in und entlang der Mosel weiter nach einem jungen Mann. Passanten in Bernkastel-Kues hatten die Polizei am Freitagabend darüber informiert, sie hätten einen Mann unter der Moselbrücke gesehen. Seitdem gab es den Angaben zufolge zahlreiche Suchaktionen – auch in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei. Noch ohne Ergebnis.

9:23 Uhr Als Erzieherin oder Erzieher arbeiten? - Stand des Votings Ich hatte euch heute früh gefragt, ob ihr euch vorstellen könntet, als Erzieherin oder Erzieher zu arbeiten. Hintergrund meiner Frage war, dass das Land Rheinland-Pfalz eine Kampagne gegen den Fachkräftemangel in Kitas startet unter dem Motto: "Werde Erzieherin oder Erzieher". Tja, und zum jetzigen Zeitpunkt des Votings sagt fast die Hälfte von euch, dass der Job nichts für euch wäre. Aber, auch knapp 40 Prozent könnten sich es vorstellen, mit den Kleinsten zu arbeiten. Was auf jeden Fall feststeht und ich denke, ich kann das auch in eurem Namen so sagen: Respekt an alle, die in diesem Beruf arbeiten! Lasst euch die Freude daran nicht nehmen!

Rheinland-Pfalz ist das Land des Weines. Viele Winzerinnen und Winzer versorgen RLP, Deutschland und die Welt mit einem guten Tropfen. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft – kurz DLG – sucht jetzt wieder die Jungwinzerin bzw. den Jungwinzer des Jahres. Für die Auszeichnung müssen diese ihr Können und Wissen rund um den Wein unter Beweis stellen. Interessenten dürfen nicht älter als 35 Jahre alt sein und müssen aktiv in der Weinbranche arbeiten. Sie können sich online bei der DLG bewerben. Im vergangenen Jahr gewann ein junger Winzer aus Ingelheim.

8:59 Uhr Karneval für Alle - Inklusiver Wagen für Rosenmontagszug Auch wenn es heute vor dem Hintergrund der Ereignisse in der türkisch-syrischen Grenzregion schwer fällt, an Fastnacht bzw. Karneval zu denken: Eine Aktion in Koblenz lässt einem das Herz aufgehen, finde ich. Damit alle Spaß beim Feiern haben, gibt es dort einen inklusiven Karnevalswagen für den Rosenmontagszug. Dort können Menschen mit Handicap mitfahren. Wegen Corona fiel die Premiere in der vergangenen Session aus. Umso größer ist die Freude jetzt. Video herunterladen (9,2 MB | MP4)

8:42 Uhr Update Erdbeben Türkei/Syrien: Schon mehr als 500 Tote geborgen Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion in der vergangenen Nacht haben bisher mehr als 500 Tote gefordert. Das geht aus Zahlen der Behörden in den beiden Ländern hervor. Die Erdstöße waren mit Stärken von 7,4 bzw. 7,9 erfasst worden. Der türkische Innenminister Soylu bat die Bevölkerung, keine Handys zu nutzen, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Inwieweit möglicherweise auch Helfer aus Rheinland-Pfalz sich auf den Weg in das Katastrophengebiet machen, ist noch unklar. Unsere Reporterinnen und Reporter im Land recherchieren.

7:53 Uhr Zahl der Toten nach Erdbeben steigt Update zu den Erdstößen in der Grenzregion der Türkei zu Syrien: Die Zahl der Menschen, die bei den Erdbeben ums Leben gekommen sind, steigt. Allein auf syrischer Seite sind nach offiziellen Angaben bislang mehr als 230 Menschen tot aufgefunden worden.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Zivilbeschäftigten der Airbase in Ramstein erneut aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ab 10 Uhr sollen etwa 500 Beschäftigte an einem Demonstrationszug durch die Kaiserslauterer Innenstadt teilnehmen. Die Arbeitnehmerseite fordert für die Zivilbeschäftigten 9,5 Prozent mehr Lohn. Von Seite der Arbeitgeber seien bislang nur 4,1 Prozent angeboten worden - plus eine Einmalzahlung von 1.500 Euro. Vor gut zwei Wochen hatten sich rund 400 Menschen an einem Protest-Autokorso auf der Zufahrtsstraße zur Airbase Ramstein beteiligt, kurz vor einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister dort.

7:11 Uhr Voting: Als Erzieherin oder Erzieher arbeiten? In Rheinland-Pfalz startet heute eine Kampagne, um mehr Menschen für den Job der Erzieherin bzw. des Erziehers in einer Kita zu begeistern. Das Land RLP nennt ihre Kampagne gegen den Fachkräftemangel "Werde Erzieherin oder Erzieher". Könnt ihr euch vorstellen, als Erzieherin oder Erzieher zu arbeiten? Sagt es mir per Stimmabgabe: Traumjob Erzieher?

6:48 Uhr Gesprächsthema Flughafen Hahn Obwohl die Gläubigerversammlung des insolventen Flughafens Hahn erst morgen ist, stand er am Wochenende im Fokus. Denn es gibt mittlerweile zwei Kaufinteressenten, die jeweils einen Vertrag mit dem Betreiber zur Übernahme unterschrieben haben sollen. Am Freitag war bekannt geworden, dass der Nürburgring-Besitzer Interesse an der Übernahme hat - am Samstag wurde bestätigt, dass der Mainzer Immobilienentwickler WR Holding ebenfalls im Rennen um die Übernahme ist. Hier findet ihr alles nochmal zusammengefasst: Investor sichert sich ab Zwei Kaufverträge für den Flughafen Hahn im Hunsrück Für den Hunsrück-Flughafen Hahn gibt es neben dem Nürburgring-Betreiber einen weiteren Bieter. Auch dieser hat nach eigenen Angaben einen Kaufvertrag unterzeichnet. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

6:40 Uhr Autorennen und Verfolgungsjagd auf der B9 Der Blick zurück auf das Wochenende. Da wurde viel über den Flughafen Hahn gesprochen. Gleich mehr dazu.

Vorher schauen wir nach Koblenz. Da haben sich in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die beiden Wagen waren laut Polizei auf der B9 in Richtung Stadt teilweise mit Tempo 200 unterwegs. Eine Zivilstreife nahm die Verfolgung auf. "Die beiden Fahrzeuge fuhren einander sehr dicht auf und versuchten sich mittels Lichthupe Platz zu verschaffen", heißt es in dem Bericht. Nach einigen Kilometern gelang es den Beamten, die beiden Fahrer nacheinander anzuhalten. Einer der jungen Männer stand unter Drogeneinfluss, außerdem fand die Polizei in seiner Geldbörse eine scharfe Patrone. Gegen die beiden 21 und 22 Jahre alten Fahrer wurden Strafanzeigen wegen eines verbotenen Autorennens und Nötigung im Straßenverkehr gestellt.

Die Beben haben die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Es soll mindestens 170 Tote geben. In der Türkei starben 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Behörden berichtete. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

6:23 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Im Südosten der Türkei hat es in der Nacht zwei heftige Erdbeben gegeben. Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam hatten die beiden Beben Stärken von 7,4 und 7,9. Sie ereigneten sich demnach in einer Tiefe von 10 Kilometern. Das Epizentrum lag in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep, unweit der Grenze zu Syrien. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte dem Sender CNN Türk, mehrere Provinzen seien betroffen. Es habe Tote gegeben. Mehrere Gebäude sollen eingestürzt sein. Zur Erinnerung an den Widerstand der Gruppe "Weiße Rose" gegen das nationalsozialistische Regime hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in München an der Ludwig-Maximilians-Universität eine Gedächtnisvorlesung. Die vorwiegend studentische Gruppe um Hans und Sophie Scholl hatte mit Flugblättern zum Widerstand gegen die NS-Diktatur und zur Beendigung des Zweiten Weltkrieges aufgerufen. Die Aktivisten der "Letzten Generation" wollen heute ihren Protest auf die gesamte Bundesrepublik ausweiten. "Wir sind bereit, die Republik zu einem friedlichen Stillstand zu zwingen, wenn wir weiter nicht gehört werden", sagte Sprecherin Aimée van Baalen. Sie wollen demnach ab heute Protest "in jede Stadt und jedes Dorf" tragen. Dabei wolle man jedoch friedlich bleiben, sagte die Sprecherin. Man sei überzeugt davon, dass die Bürger in Deutschland verstehen würden, dass es so nicht weitergehen könne. Auf den Tag vor zehn Jahren wurde die Alternative für Deutschland (AfD) gegründet. Die Partei hat die Arbeit und den Ton in den deutschen Parlamenten verändert. Auch wir bei SWR Aktuell werden heute auf die Entwicklung der AfD schauen. Dazu planen wir ein Interview mit dem Mainzer Politologen Kai Arzheimer. In der Nacht wurden die Grammy Awards in Los Angeles vergeben: Und das tolle ist: Auch die SWR Big Band wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Die begehrten Musikpreise werden in mehreren Kategorien von der Academy of Recording Arts and Sciences vergeben. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith wurden für ihren Clubhit "Unholy" ausgezeichnet worden. Sie gewannen die Trophäe als bestes Pop-Duo. Sängerin Beyoncé gewann vier weitere Grammys und hat damit jetzt insgesamt 32. Dadurch ist sie die Künstlerin, die am häufigsten mit den renommierten Musikpreisen ausgezeichnet wurde.

6:15 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Der Montag beginnt auf den Straßen in RLP gemächlich. Noch ist es, bis auf einige Baustellen, ruhig. Hier seht ihr es auf einen Blick! Gute Fahrt! SWR Verkehr

6:08 Uhr Die Wettervorhersage für den Wochenstart Es wird endlich etwas sonniger - ab dem Nachmittag. Und das ruhige Wetter wird auch die nächsten Tage bei uns in Rheinland-Pfalz dominieren. Die Schneefallgrenze liegt heute Morgen noch bei knapp 500 Metern, darunter gibt es Regenschauer. Zum Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei bleibt es trocken. In höheren Lagen steigen die Temperaturen bis auf 2 Grad an, entlang des Rheins werden es bis zu 7 Grad. Weiteres sagt uns SWR-Wetterexperte Donald Bäcker: Video herunterladen (5,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Wenn ihr heute Briefe oder Pakete erwartet, könnte es für euch ein enttäuschender Wochenstart werden. Denn die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Post erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Eine Kundgebung ist unter anderem in Polch bei Koblenz geplant. Hintergrund der Aktionen ist der laufende Tarifkonflikt, in dem sich bislang noch keine Lösung abzeichnet. Für den kommenden Donnerstag sind neue Verhandlungen angesetzt. Sie kümmern sich um unser höchstes Gut - und das sind unsere Kinder. Erzieherinnen und Erzieher sind tagtäglich mit Herzblut bei den Kleinsten, doch schon seit Längerem können sie vielerorts ihrer Berufung nicht mehr in dem Maße nachgehen, wie sie es gerne möchten. Der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist groß - nicht erst seit heute. Die rheinland-pfälzische Landesregierung versucht es jetzt mit einer Kampagne unter dem Titel: "Werde Erzieherin oder Erzieher". Die Autobahn GmbH beginnt damit, die Moseltalbrücke auf der A61 bei Winningen mit einem speziellen Gerät zu überprüfen. Autofahrer müssen sich daher auf weitere Verkehrseinschränkungen einstellen. Bereits im Dezember hatten die Brückenexperten laut Autobahn GmbH Risse und Schäden an der Brücke gefunden, die nun genauer untersucht werden müssen. Seitdem gelten auf der Brücke verschärfte Geschwindigkeitsbegrenzungen, verengte Fahrstreifen und Fahrverbote für Schwertransporter. Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge etwa einen Monat dauern. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet. Der Konflikt um den Haushalt der Stadt Ludwigshafen geht weiter. Heute tagen die Ortsbeiräte gemeinsam mit dem Hauptausschuss. Noch bis zum 15. März haben die Politikerinnen und Politiker Zeit, sich auf den Haushalt der Stadt zu einigen. In der vergangenen Woche sorgte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) für Aufsehen, als sie weitreichende Sparpläne im Stadtrat vorstellte. Kurz darauf ruderte sie zurück und entschuldigte sich.