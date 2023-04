Die Corona-Schutzmaßnahmen sind aufgehoben, Long-Covid bleibt: Rund 80.000 Menschen in Rheinland-Pfalz leiden daran. Ab Sommer sollen sie in sogenannten Ankerzentren Hilfe bekommen.

Koblenz hatte 2022 den Anfang gemacht - bis zum Sommer soll es auch in Mainz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen Anlaufstellen für Menschen geben, die an Long-Covid leiden. Darauf verständigten sich Vertreter von Landesregierung, Ärzteschaft, Krankenkassen und Selbsthilfegruppen am Mittwoch in Mainz bei einem Runden Tisch.

Mediziner sollen fachübergreifend zusammenarbeiten

Geplant sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums ambulante Zentren, in denen Allgemeinmediziner mit Kardiologen oder Lungenfachärzten zusammenarbeiten. Zentrale Ansprechpartner für Betroffene blieben zunächst Hausärzte, die als Lotsen fungieren sollen. Das Land will die sogenannten Ankerzentren nach eigenen Angaben mit 250.000 Euro unterstützen.

"Das Herumirren im System muss ein Ende haben."

Schätzungen zufolge gibt es nach Angaben des Landes rund 80.000 Menschen in Rheinland-Pfalz, die nach einer Coronavirus-Infektion von längerfristigen oder dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen betroffen sind. Bis zu 2.000 leiden an einem chronischen Erschöpfungssyndrom. Bislang sei es für sie schwierig, geeignete Ansprechpartner zu finden, sagte Daniel Stich, Ministerialdirektor im Gesundheitsministerium. "Das Herumirren im System muss ein Ende haben", versprach er.

Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Covid Die Begriffe "Long-Covid" und "Post-Covid" unterscheiden sich. Wenn Patientinnen und Patienten länger als vier Wochen nach einer Corona-Infektion noch Beeinträchtigungen spüren, spricht man von Long-Covid. Von Post-Covid spricht man laut Robert-Koch-Institut hingegen dann, wenn die Beeinträchtigungen zwölf Wochen und länger andauern. Nach Aussage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gibt es jedoch noch keine allgemeingültige Definition für Long-Covid und Post-Covid. Die Spätfolgen einer Corona-Infektion seien komplex, in ihrer Intensität und Dauer oft sehr unterschiedlich und manchmal nur schwer von anderen Krankheitsbildern abzugrenzen.

Zentrale Internetseite soll über Long-Covid informieren

Stich kündigte auch an, dass das Land im Internet über die Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) besser über Long-Covid informieren will. Nicht nur über Symptome, sondern auch darüber, wo Hilfesuchende und ihre Angehörigen Unterstützung bekommen können. Bis zum Sommer sollen die Teilnehmenden vom Runden Tisch Einzelheiten klären.

Bislang mehr als 400 Verdachtsfälle von Impfschäden

Ein weiteres Thema der Beratungen am Mittwoch war die Unterstützung für Menschen, die nach einer Coronavirus-Impfung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Stichs Angaben zufolge sind beim zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) bislang 432 Anträge auf Entschädigung für Impfschäden eingegangen. Davon seien bislang acht Fälle anerkannt und 15 negativ beschieden worden. Alle anderen würden noch geprüft. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz wurde mehr als 9,1 Millionen Mal gegen das Coronavirus geimpft.