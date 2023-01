Die Gewerkschaft ver.di hat 160.000 Post-Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Die 2. Verhandlungsrunde war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Nun macht die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Druck. Mit Beginn der Abend- und Spätschichten am Donnerstag sind bundesweit die Beschäftigten, die in den Brief- und Paketzentren arbeiten, zum Warnstreik aufgerufen. Auch in Rheinland-Pfalz legen die Beschäftigten der Briefzentren in Trier, Koblenz, Mainz und Ludwigshafen sowie in den Paketzentren in Speyer, Saulheim und Neuwied die Arbeit nieder.

Ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Beschäftigte

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Post-Beschäftigten 15 Prozent mehr Gehalt, sowie 200 Euro mehr für die Auszubildenden. Der Tarifvertrag soll für 12 Monate gelten.

Ver.di verweist darauf, dass die meisten Tarifbeschäftigten der Post in der niedrigsten Lohngruppe stehen. Sie verdienten brutto zwischen 2.108 und 3.090 Euro monatlich, so ver.di. Viele würden in Teilzeit arbeiten. Gerade sie seien besonders von den hohen Preisen für Lebensmittel und Energie betroffen.

Deutsche Post erwartet Rekord-Gewinn

Die Deutsche Post rechnet für 2022 mit einem Rekordgewinn von 8,4 Milliarden Euro. Das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland soll dazu rund 1,35 Milliarden Euro beitragen.

"Gerade vor diesem Hintergrund", so die ver.di-Sprecherin in Rheinland-Pfalz-Saarland, "ist unsere Tarifforderung nach einer Lohnerhöhung von 15 Prozent notwendig, gerecht und machbar."