Neustadt an der Weinstraße war an diesem Wochenende Gastgeberstadt für Menschen aus dem ganzen Bundesland - und rund 200.000 Menschen kamen, um den Rheinland-Pfalz-Tag in der Pfalz zu feiern. Drei Tage lang gab es beim Landesfest Musik, Aufführungen, Informationen - und gute Stimmung!