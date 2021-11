Lust auf Herausforderungen: Anne Spiegel im Porträt

Die rheinland-pfälzische Grünen-Politikerin Anne Spiegel hat ein Faible für unverhoffte neue Herausforderungen. Jetzt ist sie als Bundesfamilienministerin nominiert.

Sie ist gerade mal 40 Jahre alt, derzeit Superministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz und hat vier kleine Kinder. Das scheint auf den ersten Blick Herausforderung genug.

Wenn man Anne Spiegel fragt, wie sie das alles eigentlich macht - Karriere als Ministerin und dann noch eine große Familie, dann schmunzelt sie nur und sagt ohne Vorwurf, dass man das einen Mann wohl kaum fragen würde. Und damit hat sie zweifelsohne Recht. Anne Spiegel hat einen Mann, gebürtiger Schotte, der sich um Haushalt und Kinder kümmert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ihr ein Anliegen - auch schon vor ihrer Zeit als Ministerin für Familie und Integration.

Anne Spiegel ist in Ludwigshafen und Speyer aufgewachsen, als Älteste von vier Geschwistern. Sie ist eine Frau, die für ihre Themen brennt. Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Psychologie zog sie ein gutes Jahr mit dem Rucksack durch die Welt, bereiste viele Länder in Süd- und Mittelamerika. Danach arbeitete sie zunächst als Sprachtrainerin, bevor es sie in die Politik zog. Die Themen Integration und Familie waren schon immer ihre.

Als Integrationsministerin in der Flüchtlingskrise unter Druck

2011, da war sie 30, zog sie nach dem außergewöhnlichen Ergebnis der Grünen unter dem Eindruck des Fukushima-Unglücks in den Landtag ein. Fünf Jahre später wurde sie Familien- und Integrationsministerin. Die Flüchtlingskrise brachte das bis dato eher kleine und unbedeutende Ministerium in die Medien - allerdings nicht immer zu ihrem Vorteil. Sie machte sich zwar stark für eine humane Flüchtlingspolitik, bessere Integration und mehr Sprachkurse. Doch ab 2018 stand Spiegel permanent in der Kritik, nachdem ein Abschiebehäftling aus einer Klinik fliehen konnte und ein junger Flüchtling ein 15-jähriges Mädchen aus Kandel ermordet hatte.

Spiegel musste viel aushalten in dieser Zeit - neben dem Druck vom politischen Gegner waren es vor allem Hass- und Drohmails, die sie erreichten. Doch Spiegel ist kämpferisch. Und sie weiß um den Rückenwind, mit dem sie in ihrer Partei rechnen darf. Sie hat viele Fans an der Basis und schaffte es sogar, mit gut 95 Prozent der Stimmen als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl 2021 gewählt zu werden.

Wegen des Beförderungsskandals im Umweltministerium, der auch ihr Integrationsministerium betraf, und dem Rücktritt von Parteikollegin Ulrike Höfken wird Spiegel vorübergehend Doppelministerin. Zusätzlich zu ihrem Familien- und Integrationsministerium übernimmt sie noch kurz vor der Landtagswahl für wenige Monate das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz.

Seit der Landtagswahl ist Anne Spiegel keine Unbekannte mehr

Spiegel kann in ihren Reden die Parteibasis begeistern und wirkt in Gesprächen dennoch meist wie die nette Nachbarin von nebenan und völlig unprätentiös. Zum Urlaub mit der Familie ist sie auch als Ministerin schon mal auf einen Campingplatz in Frankreich mit schlechtem Handyempfang gereist. 2019 wollte sie zum UN-Klimagipfel nach Madrid klimagerecht mit dem Zug fahren - Sicherheitspersonal inklusive. Aus Termingründen wurde es doch das Flugzeug.

Die Grünen legten bei der Landtagswahl im März zu, wurden stärker als die FDP und zweitgrößter Partner der SPD. Das Umweltministerium wurde aufgestockt und Spiegel Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie sowie Mobilität und auch die Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die designierte Bundesfamilienministerin verhandelte in Berlin dann auch in der AG Klimaschutz maßgeblich für ihre Partei mit. In Rheinland-Pfalz hat sie nach Einschätzung von Beobachtern aber in der Familien- und Integrationspolitik mehr Pflöcke eingeschlagen.

Grüne in Rheinland-Pfalz zeigen sich überrascht von Nominierung

Während der Koalitionsverhandlungen in Berlin war Spiegel in Mainz kaum zu sehen, was die Spekulationen befeuerte, sie könne ein Ministerium in der Bundesregierung übernehmen. Trotzdem kam die Entscheidung für viele Grüne in der Landeshauptstadt doch überraschend. "Wir freuen uns", heißt es in der Partei. "Schade, das sie geht", in ihrem Ministerium.

