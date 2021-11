Mit dem Rad ins Ministerium: Katrin Eder im Porträt

Die langjährige Mainzer Umwelt- und Verkehrsdezernentin Katrin Eder ist erst seit kurzem Staatssekretärin. Jetzt soll die passionierte Fahrradfahrerin Ministerin werden.

Katrin Eder ist in ihrer Heimatstadt Mainz oft mit dem Lastenrad unterwegs. Für den Ausbau des Radverkehrs hat die Grünen-Politikerin an der Spitze des Verkehrsdezernats in der Landeshauptstadt jahrelang vehement gekämpft. Die 45-Jährige gilt als durchsetzungsstark, war auch schon mit roten Boxhandschuhen auf Wahlplakaten zu sehen. Erst vor wenigen Monaten wechselte sie nach zehn Jahren als Umwelt- und Verkehrsdezernentin in die Landesregierung.

Eder folgt Spiegel

In der zweiten Ampel-Koalition ist sie Staatssekretärin im neu geschaffenen Klimaschutzministerium von Anne Spiegel. Jetzt soll Eder ihrer Chefin nachfolgen, die Bundesfamilienministerin wird, wenn die grüne Basis dem Vorschlag der Partei bei der Urwahl zustimmt. Ob Eder auch gleich stellvertretende Ministerpräsidentin wird oder Katharina Binz, die zweite grüne Ministerin, ist noch offen.

Mit Klimaschutz- und Umwelt-Politik befasst sich Eder schon seit Jahrzehnten. Seit 1999 gehörte sie für die Grünen dem Stadtrat an und gilt als eine der Architektinnen der ersten Ampel-Koalition in Mainz. Sie war von 2004 bis 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin von Ulrike Höfken, damals Bundestagsabgeordnete der Grünen und Spiegels Vorgängerin als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Heute gehört sie dem erweiterten Landesvorstand der Partei an.

Mainz-05-Fan und Mutter von Zwillingen

Nach dem Abitur an dem privaten katholischen Mädchengymnasium Maria Ward studierte Eder - auch in ihrer Heimatstadt - Politikwissenschaft, Soziologie und öffentliches Recht. Von 2007 bis 2011 arbeitete sie bei der TBS gGmbH Rheinland-Pfalz, einer Tochter des DGB, die Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen berät.

Eder ist mit dem Mainzer Linken-Politiker Tupac Orellana liiert. Das Paar hat Zwillinge; die Jungs sind zwei Jahre alt.

Die Grüne mag Fußball und ist auch Mitglied des Bundesligisten Mainz 05. Beim Schreien und Singen im Stadion bekomme sie den Kopf frei, hatte sie vor einigen Jahren in einem Interview mit dem Stadtmagazin "sensor" gesagt. Eder reist privat gern und genießt es, Natur zu erleben, beim Wandern oder eben auf dem Rad. Ihr Lebensmotto sei die alte Radfahrerregel: "Wenn es bergab geht, geht es auch wieder bergauf."