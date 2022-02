Pollenflug in Rheinland-Pfalz hat begonnen

per Mail teilen

Bis zum Frühling dauert es noch - zur Heuschnupfen-Saison nicht. Denn mit den steigenden Temperaturen sind zunehmend Pollen unterwegs. Hasel und Erle sind nur der Auftakt.

Kurz und knapp - Das müssen Allergiker jetzt wissen Durch den Klimawandel sind Pollen früher und länger unterwegs

Hasel- und Erlenpollen starten, dann kommen Pappel, Weide und Birke

Niesattacken sind Zeichen einer Allergie - nicht einer Covid-19-Erkrankung

Mit Apps wissen Sie jederzeit, welche Pollen draußen auf Sie warten

"Die Schwarzerle steht schon in den Startlöchern", sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Gründe sind der vergleichweise milde Winter und die nun steigenden Temperaturen. Die Konsequenzen für Allergiker: Niesattacken, juckende Augen, Dauerschnupfen oder Atemnot.

Schub durch milde Temperaturen

Trockenes und leicht windiges Wetter begünstigen zudem den Pollenflug. Langer Regen erleichtert hingegen das Leben für Allergiker. Zum Wochenstart lag die Belastungsintensität im Pollenflug-Gefahrenindex in Rheinland-Pfalz noch bei "gering" bis "mittel".

Wenn zur Wochenmitte Temperaturen von bis zu 13 Grad erreicht werden, ist also hier nochmals ein Schub zu erwarten.

"In diesem Jahr sind wir sogar rund zehn Tage früher dran als letztes Jahr und im langjährigen Mittel", erklärt Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Der Pollenflug von Hasel und Erle findet in der Regel vor allem im Februar und März statt. Grundsätzlich gelte: "Die Bäume zuerst, dann die Gräser mit Schwerpunkt im Mai und Juni."

Wann sind welche Pollen in Rheinland-Pfalz aktiv? Der Pollenflugkalender der Stiftung Deutscher Pollenfluginformationsdienst SWR Der Deutsche Wetterdienst bietet einen täglichen Pollenflug-Gefahrenindex an. Und den Pollenflugkalender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst gibt es auch im Internet. Dort können Sie sehen, welche Pflanze in welchem Zeitraum regelmäßig blüht und wann die jeweilige Hauptsaison ist.

Es folgen Pappel, Weide, Esche und Birke

Als nächstes werden Pappel, Weide, Esche und vor allem Birke aktiv, die vielen sehr Menschen zu schaffen macht. Laut der "Stiftung Deutscher Pollenfluginformationsdienst" ist die Birke zwischen März und Juni aktiv und hat ihren Höhepunkt in der Regel Anfang April - aber immer abhängig von der Wetterlage.

Mehr Pollen, längere Pollenflugzeiten

Grundsätzlich beginnt das Niesen und Augentränen immer früher im Jahr: "Die wichtigsten Pollenpflanzen starten früher und die Saison dauert länger", sagt Eckert. Zudem habe sich die Menge an Pollen vermehrt. Dafür verantwortlich ist der Klimawandel und die damit verbundenen steigenden Temperaturen.

Das sorgt bei den Pflanzen für längere Vegetationsphasen. Nach einer Studie der Technischen Universität München haben Hasel und Erle ihre Blütezeit in den vergangenen rund 30 Jahren um bis zu zwei Tage pro Jahr verlängert. Wenn der Nachbar also noch im Sommer schnieft und niest, muss es also nicht Corona sein.

CO2 sorgt auch für mehr Pollen

Aber nicht nur die steigende Wärme sorgt für vermehrten und längeren Pollenflug. Auch CO2 habe eine Art "Düngeeffekt", erläutert Eckert. Wissenschaftler fanden heraus, dass ein höherer Kohlendioxid-Gehalt in der Luft die Pollenproduktion mancher Pflanzen anregt und die Zusammensetzung der Pollen verändert.

"Außerdem sind neue allergieauslösende Pflanzen dazugekommen. Allen voran die Ambrosia, sie sich dank höherer Temperaturen bei uns ausbreitet", erklärt der Experte. Das sogenannte Traubenkraut gehört zu den stärksten Allergieauslösern der Pflanzenwelt.

Keine größeres Corona-Risiko für Allergiker

Auch wenn Heuschnupfen auf die Atemwege schlägt: Nach derzeitigem Stand gebe es für Allergiker kein höheres Risiko an Covid-19 zu erkranken oder bei einer Erkrankung einen schweren Verlauf zu erleben, erläutert Eckert. Auch das Robert-Koch-Institut führt Allergiker in seiner Liste der Risikogruppen nicht auf.

Die Symptome der Erkrankungen lassen sich zudem gut unterscheiden: "Schnupfen und tränende Augen sind typische Allergie-Reaktionen – und nun gerade nicht die Erkennungszeichen von Covid-19." Auch ein Jucken in Augen, Ohren oder Mundraum spricht eher für eine Allergie.