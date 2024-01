per Mail teilen

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Auflösung: So nennen die meisten von euch die närrischen Tage Das hat mich jetzt - obwohl ich nur "Beute"-Rheinland-Pfälzerin bin - nicht wirklich überrascht: Ganz klar wird in Rheinland-Pfalz überwiegend Fastnacht gefeiert. Weniger Karneval, wir sind ja schließlich nicht in Köln - oder in Rio. Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie heißen die närrischen Tage bei euch? Fastnacht natürlich! 60,6%

Fasching heißt's bei uns! 17,7%

Karneval feiern wir! 15,7%

Ganz anders nennen wir diese Zeit! 6,1% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:38 Uhr Kalenderblatt - der 31. Januar historisch gesehen Gerade hatten wir den Blick nach vorn in den Februar - jetzt an dieser Stelle der Blick zurück in die Geschichtsbücher. Angeberwissen für den Vormittag... 2023: Die letzte neu gebaute Boeing 747 wird in Everett bei Seattle an die US-Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben. Nach mehr als 50 Jahren mustert der US-Hersteller seinen legendären Jumbo-Jet endgültig aus. 2014: Bundespräsident Joachim Gauck fordert in einer außenpolitischen Grundsatzrede mehr Engagement Deutschlands bei der Krisenbewältigung in der Welt. Dabei schließt er ausdrücklich militärische Einsätze ein. 1994: Im spanischen Barcelona wird das Gran Teatro del Liceo, das historische Opernhaus der Stadt, durch ein Feuer vollständig zerstört. 1989: Der SPD-Parteivorstand beschließt aus Kostengründen die Einstellung des traditionsreichen Parteiblattes "Vorwärts". Die Zeitung wird später in ein nur noch an Mitglieder verschicktes Monatsmagazin umgewandelt.

9:24 Uhr Was im Februar wichtig wird Der Februar steht unmittelbar vor der Tür! In diesem Jahr haben wir sogar wieder einen Tag mehr davon. Was in diesem Monat wichtig wird, haben meine Kolleginnen und Kollegen auf unserem Instagram-Kanal zusammengefasst:

9:05 Uhr Ade Koblenzer Brauerei - ab heute ist Schluss! In Koblenz geht heute eine Ära zu Ende. Die Koblenzer Brauerei ist insolvent und schließt endgültig. Alle Rettungsversuche sind gescheitert. Mein Kollege Andreas Krisam mit einem Rückblick auf mehr als 300 Jahre Biergeschichte am Deutschen Eck:

8:49 Uhr Wie barrierefrei ist Mainz? Kopfsteinpflaster, Gullis, Schlaglöcher - Irene Alberti fährt immer sehr vorausschauend, wenn sie mit ihrem Rollstuhl in Mainz unterwegs ist. Denn die kleinen Vorderräder könnten sich verhaken, der Rollstuhl kippen. Das sei bisher aber nur einmal passiert. Auch wenn Irene vorsichtig unterwegs ist, sie erlebt Mainz recht barrierefrei. Meine Kolleginnen und Kollegen waren mit ihr in der Stadt unterwegs:

8:37 Uhr Bezahlkarte für Asylsuchende - wann kommt sie? Der rheinland-pfälzische Landkreistag hat gefordert, die Bezahlkarte für Asylsuchende zeitnah einzuführen. Sie soll Bargeldauszahlungen an Geflüchtete ersetzen - und damit auch verhindern, dass die Menschen Bargeld in die Heimat schicken. Der Geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Andreas Göbel, kritisierte, das Projekt von Bund und Ländern werde nicht mit der erforderlichen Priorität vorangetrieben. Auch die Kommunen im Land machen Druck. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick sagte dem SWR, er würde die Bezahlkarte begrüßen. Sollte die Einführung auf Bundes- oder Landesebene aber länger dauern, überlege er, auch eigene Wege zu gehen.

8:17 Uhr Was ist in Deutschland und der Welt los? An die Millionen Opfer des Nationalsozialismus erinnert am Vormittag der Bundestag mit einem offiziellen Gedenkakt. Sprechen werden neben Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) die Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi und der Sportjournalist Marcel Reif, dessen Vater die Shoah überlebte. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. In den Haushaltsberatungen des Bundestags kommt es heute zum ersten Rededuell dieses Jahres zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. Rund 120 Gitarren und einige andere Instrumente aus dem Besitz des Sängers und Gitarristen Mark Knopfler werden heute beim Londoner Auktionshaus Christie's versteigert. Der Gründer und ehemalige Frontmann der Band Dire Straits ("Sultans Of Swing", "Money For Nothing") trennt sich von einem Großteil seiner umfangreichen Sammlung.

7:40 Uhr Bauernprotest auch rund um Mainz und in Worms Und das nächste Update zum Protest der Landwirte. Etwa 40 Traktoren sind im Industriegebiet in Mainz-Mombach angekommen. Die Bauern waren zuvor im fließenden Verkehr Richtung Mainz gefahren. Die Brücke zum Industriegebiet haben die Trecker blockiert, für Lkw ist eine Durchfahrt derzeit nicht möglich. Die Industrie-Unternehmen können nicht angefahren werden. Pkw könnten die Stelle laut Polizei passieren. In Worms sind etwa 25 Traktoren durch die Innenstadt gefahren und stehen zurzeit auf dem Festplatz. Wie der Protest in Worms fortgesetzt wird, steht laut Polizei noch nicht fest. Straßenblockaden sind zumindest dort möglich. Sendung am Mi. , 31.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:05 Uhr Die Lage auf den Straßen Passend zu den Bauernprotesten gerade eben - ob euch irgendwo auf Autobahn oder Landstraße ein Traktor im Weg steht, könnt ihr hier nachschauen - die Verkehrsmeldungen im Überblick. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:50 Uhr Spontane Proteste der Bauern Die Informationen sind noch etwas spärlich, aber offenbar haben sich in einigen Regionen des Landes Bauern zu spontanen Protestaktionen zusammengetan. Auf der Autobahn 1 Trier Richtung Köln/Koblenz gibt es Behinderungen am Kreuz Wittlich wegen einer Demonstration. Weitere Verkehrsbehinderungen gibt es laut Polizei zwischen Wincheringen im Kreis Trier-Saarburg und dem luxemburgischen Wormeldingen. Auf der Brücke zwischen Wellen und Grevenmacher haben Unbekannte außerdem einen Misthaufen abgeladen. Wieder Bauernproteste in Rheinland-Pfalz SWR In Mainz und Worms sind heute morgen Traktoren unterwegs. Autobahnen seien aber nicht betroffen, hieß es. In Mainz findet dann eine Versammlung im Industriegebiet Mombach statt, in Worms treffen sich die Landwirte auf dem Festplatz. Auch in der Westpfalz wollen Landwirte heute noch mal protestieren. Bis 8 Uhr wollen sie mit ihren Traktoren auf einzelnen Autobahnbrücken stehen und mit gelben Blinklichtern auf sich aufmerksam machen. Sperrungen soll es laut den Verantwortlichen des Bauern- und Winzerverbandes keine geben. Hintergrund sind die endgültigen Beratungen des Bundestages über die Entlastungen für Agrardiesel in dieser Woche. Sendung am Mi. , 31.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:28 Uhr ⚽️ Der FCK im DFB-Pokal - über Berlin nach Berlin? Sehen wir den 1. FC Kaiserslautern bald im Halbfinale des DFB-Pokals? Ich kenne viele bei uns, die das ganz arg hoffen (allerdings gibt es in der Redaktion auch noch andere Vorlieben). Der FCK hat seine Sieglos-Serie in der 2. Liga gegen Schalke zumindest beendet. Entsprechend motiviert und mit Schwung wollen die Roten Teufel in das Viertelfinalspiel gegen Hertha BSC gehen. Anstoß ist heute Abend um 20:45 Uhr.

6:17 Uhr 2.000 Menschen bei Demo gegen Rechts in Bad Kreuznach Seit Wochen gehen landes- und bundesweit immer wieder Menschen auf die Straße - gestern waren es wieder um die 2.000 in Bad Kreuznach. Der Protest richtet sich gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: Die Teilnehmenden wollen ein Zeichen setzen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO). Was hinter diesem etwas sperrigen Begriff eigentlich steht, haben sich meine Kollegen Enno Osburg und Mark Kalbus etwas genauer angeschaut. Video herunterladen (46,5 MB | MP4)

6:03 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Heute ist es wechselnd bewölkt und in der Frühe gebietsweise nebelig-trüb. Tagsüber wird es den Prognosen zufolge wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad, im Bergland um 5 Grad. Die weiteren Aussichten hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert für euch. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im Prozess um die Randale vor einer Diskothek in Trier fällt heute voraussichtlich das Urteil. Elf Angeklagte stehen seit November 2023 vor Gericht. Sie sollen Polizisten bei einem Einsatz vor der Disko mit Flaschen, Besen und Schaufeln beworfen haben. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute die Arbeitsmarktdaten für Rheinland-Pfalz für Januar 2024. Im Vormonat Dezember waren 113.100 Frauen und Männer ohne Job gezählt worden. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent. Der Mainzer Spezialglashersteller Schott legt heute in einer Bilanzpressekonferenz die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Das Management des Mainzer Unternehmens hatte sich ein Umsatzwachstum von bis zu acht Prozent als Ziel gesetzt. Es sollte Investitionen von 500 Millionen Euro geben. Und schließlich noch der Termin für alle Fußballfans: Der 1. FC Kaiserslautern würde ja am liebsten auch zum Pokalfinale nach Berlin. Davor steht aber erstmal das Viertelfinale gegen Hertha BSC, auch in Berlin. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.