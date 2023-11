Mehr Kündigungen bei der Polizei als in 2022

per Mail teilen

Fehlende Work-Life-Balance, Überlastung und schlechte Bezahlung: Immer mehr Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz verlassen den Dienst freiwillig. 30 Polizisten haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz auf eigenen Wunsch hin den Dienst quittiert und gekündigt. Das sind deutlich mehr als die rund 20 Beamtinnen und Beamten, die laut Innenministerium durchschnittlich im Jahr die Polizei verlassen.