Mehr als 1.500 Polizeibeamte Opfer von Gewalt

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mehr als 1.500 Polizeibeamtinnen und -beamte Opfer von Angriffen und Gewalttaten geworden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Dabei seien zwei Beamte schwer, und 677 weitere leicht verletzt worden. Der Tod von zwei Polizisten, die Ende Januar bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz erschossen wurden, sei in dem nun vorliegenden Untersuchungszeitraum noch nicht berücksichtigt worden, hieß es. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich demnach überwiegend um Männer, die der Polizei oft schon bekannt sind. Alkohol spielte bei den Angriffen gegen Polizisten eine große Rolle, praktisch jeder zweite Angreifer stand unter Alkoholeinfluss.