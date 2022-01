Polizei in Rheinland-Pfalz rüstet sich für Corona-Proteste

Die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt heute aufgrund möglicher Corona-Proteste ihre öffentliche Präsenz. Innenminister Lewentz warnt vor Gewalt.

Angesichts zu erwartender Corona-Proteste teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium dem SWR mit: "Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden nehmen die aktuelle Entwicklung sehr ernst und stehen dabei auch in engem Austausch mit anderen Ländern und dem Bund."

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat vor Gewalt bei Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen gewarnt: "Bei solchen Protesten tummeln sich Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Angehörige des Reichsbürgerspektrums und der rechtsextremistischen Szene", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Parolen und aggressives Verhalten dürften nicht in Gewalt umschlagen.

1.500 Polizisten am Montag im Einsatz

Auch am Montag werde die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Fokus der polizeilichen Maßnahmen stehen. "Die Polizeipräsenz an den bekannten Örtlichkeiten wird deutlich sichtbar erhöht." Insgesamt würden circa 1.500 Polizeikräfte eingesetzt. Die Präsidien würden dabei durch Kräfte der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei unterstützt.

Die rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden hätten Informationen zu vielen Protesten an verschiedenen Orten. "Vor diesem Hintergrund wird gewährleistet, dass die Einsatzkräfte örtlich flexibel eingesetzt werden können", so das Innenministerium. "Dies bedeutet, dass an Örtlichkeiten mit einem erhöhten Personenaufkommen auch eine stärkere Polizeipräsenz sichtbar sein wird."

Polizeidirektion Rheinpfalz mit Drei-Stufen-Taktik

Die Polizeidirektion Rheinpfalz hat bereits einen Drei-Stufen-Plan angekündigt. Die Polizei werde die Lage am Montag genau beobachten, teilte eine Sprecherin in Ludwigshafen mit. Bislang sollte die Drei-Stufen-Taktik Eskalationen vorbeugen, erklärte sie. Die Strategie sieht bislang vor, die Teilnehmer erst zum Gehen aufzufordern, und danach Platzverweise zu erteilen. Einige Kommunen in der Vorder- und Südpfalz haben ihr Versammlungsverbot verlängert.

Die Richter am Verwaltungsgericht in Neustadt lehnten heute einen Eilantrag gegen das Verbot der sogenannten Montagsspaziergänge im Kreis Südliche Weinstraße ab.

Am Neujahrswochenende war es in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz bereits zu Protestgängen gekommen. In Koblenz waren 2.000 Menschen auf der Straße, in Germersheim 150. An den Protesten gegen die Corona-Vorschriften hatten am vergangenen Montag landesweit rund 8.000 Menschen teilgenommen.