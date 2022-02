Polizeiinspekteur erläutert Details zu Fall der getöteten Polizisten

Der Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei Schmitt, hat im Innenausschuss des Landtags Details zu dem Einsatz nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel bekannt gegeben.

Er legte dar, warum es zwölf Minuten dauerte, bis zwei andere Streifenwage am Tatort waren, die gemeinsam mit den später getöteten Beamten unterwegs waren.

Wenn Polizisten an einen Tatort geschickt würden und klar sei, dass dort geschossen werde, müssten diese zunächst anhalten und ihre Schutzausrüstung anlegen, so Schmitt. Dazu gehörten schwere Schutzhelme, Westen sowie eine Maschinenpistole. Das führe zu einer gewissen Zeitverzögerung, so Schmitt. Innenstaatssekretärin Steingaß sagte: angehende Polizisten würden in Rheinland-Pfalz während ihrer dreijährigen Ausbildung vollumfänglich auf ihren Dienst vorbereitet. Eine Gefahr für Leib und Leben lasse sich aber nie ganz ausschließen. Zu Beginn des Ausschusses hatten die Mitglieder in einer Schweigeminute der beiden getöteten Polizisten gedacht.

AA swr red lapo