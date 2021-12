Polizeigewerkschaft wünscht sich mehr Rückendeckung aus der Politik

per Mail teilen

In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz hat es am Montagabend wieder Demonstrationen oder sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Teils gab es Angriffe auf Polizisten. Der Präsident der Deutschen Polizei-Gewerkschaft, Rainer Wendt, wünscht sich mehr Rückendeckung aus der Politik.