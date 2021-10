Gewerkschaft fordert mehr Tempo bei Anschaffung neuer Polizeiboote

Die Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz (GdP) hat die Landesregierung aufgefordert, die Flotte der Wasserschutzpolizei umfassend und schneller als geplant zu erneuern. Viele der 15 Boote seien sehr alt, müssten in Stand gesetzt werden und fielen deshalb häufiger aus, kritisierte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Sabrina Kunz. Die Ausfalltage der Boote seien von 2017 mit rund 560 Tagen bis Juli 2021 auf über 1.500 Tage angewachsen. Das Innenministerium teilte mit, es habe 2019 ein Bootsneubauprogramm aufgelegt. Mit Geld aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 werde ein erstes neues Streckenboot beschafft. Dieses solle in den kommenden Monaten geliefert werden. Ein weiteres neues Boot solle in den Jahren 2023/2024 angeschafft werden.