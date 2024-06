Das Trierer Südbad zum Beispiel macht erstmal wieder zu , weil es so kühl ist. Die Wassertemperatur habe zuletzt zwischen 17 und 20 Grad gelegen und drohe, weiter zu sinken. Von heute an bis voraussichtlich zum 21. Juni soll das Freibad erstmal geschlossen bleiben. Das Trierer Nordbad hat hingegen ein beheiztes Becken unter freiem Himmel und bleibt geöffnet. Immerhin!

Noch ein Beitrag aus der Rubrik "Tierisches": In Ludwigshafen ist eine knapp ein Meter große Schnappschildkröte im Rhein aufgetaucht. "Wie süß!", denkt jetzt vielleicht der ein oder die andere. Aber: weit gefehlt! Denn Schnappschidlkröten können richtig gefährlich werden. Für Menschen und Tiere. Deswegen ist das Exemplar aus Ludwigshafen jetzt in eine Auffangstation nach München gebracht worden. SWR-Reporter Leon Vucemilovic kennt die ganze Geschichte:

Polizeieinsatz auf Air Base wegen eines Messers 🔪

Riesenaufregung gestern Abend auf der Air Base in Ramstein: Dort hat es wegen eines Messers einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Was war passiert?

Ein Koch eines Restaurants hatte sich in seiner Pause in einem Einkaufszentrum auf der Base ein neues Messer gekauft. Er packte es auch direkt aus, um es in der Küche zu benutzen. Das fand sein Arbeitgeber nicht so toll, und so kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Die Militärpolizei stufte das Ganze als Bedrohungslage ein und nahm den Koch sogar kurzzeitig fest! Am Ende stellte sich alles als großes Missverständnis heraus...