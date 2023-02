Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Ebling: "Die Enthemmtheit macht fassungslos und wütend" Jetzt hat sich auch der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling zu dem Angriff auf Polizeibeamte in Trier geäußert. "Die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier macht fassungslos und wütend", sagte der SPD-Politiker in Mainz. "Für die weitere Aufklärung des Angriffs hat das Polizeipräsidium Trier eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation eingerichtet und ermittelt mit starken Kräften."

Das Ergebnis ist deutlich: Für knapp 58 Prozent (Stand 9:50 Uhr) von Euch gehört "Mainz bleibt Mainz" einfach zur Fastnacht dazu. 25 Prozent sagen, dass sie mit Fastnacht nichts am Hut haben, 16,7 Prozent wollen spontan entscheiden, ob sie sich die Sendung ansehen werden.

9:25 Uhr Update: Polizeigewerkschaft verurteilt Angriff auf Polizei Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert nach dem Angriff auf Polizisten in Trier Konsequenzen: Polizei und Justiz bräuchten mehr Personal um schnell und konsequent zu arbeiten. Dabei gehe es "um alle Schritte, von der Prävention über die Aufnahme von Straftaten bis zur Verurteilung des Angeklagten und dem Strafvollzug", sagte die stellvertretene GdP-Landeschefin Stefanie Loth in Mainz. Bei dem Angriff waren in der Nacht zu Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen.



8:55 Uhr Chips und Pommes aus Rheinhessen in Gefahr Dass Zikaden sich gerne auf Zuckerrüben setzen und sie schädigen, ist seit etwa vier Jahren bekannt. Neu ist: Die kleinen Insekten mögen auch Kartoffeln - besonders im südlichen Rheinhessen rund um Worms und Guntersblum. Die sogenannte Schilf-Glasflügelzikade habe eine seltene Anpassung vollzogen, haben Forscher herausgefunden. Sie ernährt sich nun auch von Kartoffeln. Die Bakterien, die sie dabei überträgt, schädigen die Pflanze. Mehr zum Thema hier. Kartoffeln mit Kartoffelknollenwelke - eine neue Krankheit, verursacht von den Bakterien, die Zikaden im Gepäck haben. Agrarservice Hessen-Pfalz GmbH

8:35 Uhr Update: Polizei-Stationen wieder erreichbar Problem gelöst: Die Polizeistationen in Rheinland-Pfalz sind wieder erreichbar. In der Nacht waren die Leitungen gestört, Grund waren Probleme bei einem externen Anbieter. Die Notrufnummer 110 hat aber den Polizeiangaben zufolge jederzeit funktioniert.

7:55 Uhr Wegen Warnstreik: Kein Straßenreinigung nach Weiberfastnacht Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten in einigen rheinland-pfälzischen Städten zum Streik aufgerufen. Hintergrund sind die andauernden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Unter anderem wird auf den Bürgerämtern gestreikt. Auch bei den Entsorgungsbetrieben wird nicht gearbeitet. Dadurch entfällt an vielen Orten die Straßenreinigung nach der Weiberfastnacht und den Kindermaskenzügen.

7:25 Uhr Polizei-Stationen derzeit nicht erreichbar In Rheinland- Pfalz sind einer SWR-Recherche zufolge derzeit viele Polizeistationen nicht über die normalen Telefonnummern zu erreichen. Die Notrufnummern funktionieren den Angaben zufolge aber. Der Grund für die Telefonstörung liege bei einem externen Anbieter.

6:25 Uhr Blick über die Landesgrenze Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst betrifft ja unter anderem auch die Luftsicherheit. Der Flughafen Frankfurt hat deshalb heute den regulären Passagierbetrieb eingestellt. Die Gewerkschaft ver.di hat auch an Flughäfen in Stuttgart, München, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Im Zeichen des russischen Krieges gegen die Ukraine beginnt heute die Münchener Sicherheitskonferenz. Regierungsvertreter und Experten aus fast 100 Ländern beraten darüber, wie der Krieg beendet werden kann. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet das Treffen mit einer Videoansprache, anschließend wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede halten.

In London soll im Fall eines mutmaßlichen russischen Spions an der britischen Botschaft in Berlin das Strafmaß verkündet werden. Der Brite war im August 2021 verhaftet und im Frühling 2022 von Deutschland an Großbritannien ausgeliefert worden. Der Mann soll in der Botschaft, in der er als Wachmann arbeitete, Informationen gesammelt und weitergegeben haben.

6:25 Uhr Weiblicher Clown mit 1,46 Promille am Steuer Wenig zu lachen hatte eine als Clown verkleidete Frau in der vergangenen Nacht bei einer Verkehrskontrolle bei Bad Hönningen (Landkreis Neuwied). Ein Alkoholtest bei der 35-jährigen Karnevalistin habe 1,46 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.

6:20 Uhr So siehts aus auf den Straßen im Land Vermutlich haben heute einige von euch einen freien Tag oder Urlaub genommen, um sich erholen zu können von Altweiber. Zumindest scheint es so, denn die Straßen in Rheinland-Pfalz sind noch ziemlich leer. Die Übersicht: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:10 Uhr Die Wettervorhersage fürs Fastnachtswochenende Der Freitag beginnt in Rheinland-Pfalz trüb und es regnet teils noch ein wenig. Im Lauf des Nachmittags gibt es im Neuwieder Becken Chancen auf etwas Sonnenschein, sonst bleibt der Himmel grau. Mit bis zu 14 Grad bleibt es mild. Es weht ein recht böiger Wind. Am Samstag wird der Wind dann stark bis stürmisch, dazu gibt es dichte Wolkenfelder und etwas Regen, vor allem im Norden des Landes. Auch am Sonntag und am Rosenmontag gibt es kaum Auflockerungen und die Temperaturen gehen etwas zurück. Video herunterladen (5,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig! Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst führt auch heute wieder zu Warnstreiks in RLP. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten in der Mainzer Stadtverwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Damit werden u.a. die Straßen nicht gesäubert. Nicht betroffen sind diesmal die Mainzer Kindertagesstätten. Ein weiterer Streikschwerpunkt in RLP ist heute Neuwied.

In der zweiten Fußball-Bundesliga muss der 1. FC Kaiserslautern heute erneut auswärts antreten. Die Roten Teufel sind ab 18:30 Uhr zu Gast in Paderborn.

Zweiter Verhandlungstag am Landgericht Frankenthal um die tödliche Messerattacke in Ludwigshafen-Oggersheim. Dem 26-jährigen Angeklagten aus Somalia wird vorgeworfen, bei der Attacke im Oktober 2022 zwei Männer getötet zu haben. Bei einem Weiteren soll er es versucht haben.

Aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz überträgt der SWR heute Abend die Traditionssitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Die Übertragung im Ersten beginnt um 20:15 Uhr.