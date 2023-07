Nach mehreren Bränden in Linz im Kreis Neuwied geht die Polizei nach eigenen Angaben von einem Serienbrandstifter aus. Sie hat inzwischen eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Für die Polizei ist die Ausgangslage klar: Das Feuer in einer Lagerhalle am Bahnhof Linz am Rhein wurde am Wochenende absichtlich gelegt. Darauf deuteten alle Spuren hin. Mehr noch: Auch bei dem Großbrand, der Ende Juni in einer Lagerhalle wütete und der vier Güterwaggons zerstörte, handelt es sich nach Ansicht von Fachleuten um Brandstiftung.

Linzer Polizei sucht Zeugen der Brandstiftung

Die extra eingerichtete Ermittlergruppe bei der Polizei hat nach eigenen Angaben zwar schon einige Hinweise, sucht aber immer noch nach Zeugen. Auch deswegen zeigt sie zurzeit mehr mehr Präsenz in der Stadt. Viele Menschen in Linz sind inzwischen verunsichert. Ein junger Mann erzählt, er habe "ein beklemmendes Gefühl, wenn man weiß, dass es Leute gibt, die anderen Leuten schaden wollen". Ein anderer Anwohner sagt: "Es ist schon ein komisches Gefühl, zu wissen: Hier läuft einer rum, zündet Sachen an. Fühlt sich nicht gut an."

Helmut Muthers (CDU), der erste Beigeordnete der Stadt, sorgt sich auch um die historische Altstadt, die zum Teil eng bebaut ist. "Es ist im Grunde das blanke Entsetzen, zu sehen, was in einer so wunderbaren Stadt wie Linz am Rhein so alles passieren kann."

Feuerteufel wütet seit April

Insgesamt geht die Polizei davon aus, dass seit April mindestens fünf Mal absichtlich Feuer in der Stadt gelegt wurde. Teils mussten Wohnhäuser evakuiert, der Zugverkehr eingestellt werden. Verletzt wurde bislang niemand.