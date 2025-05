Polizei Trier erprobt neue Drogentests

Die Polizei kontrolliert an der B49 Luxemburger Straße Verkehrsteilnehmer. Sie erprobt neue Drogentests für Cannabis. Diese sind auf neue, höhere Grenzwerte angepasst.

Eine Autoschlange zieht sich von der B49 zum Parkplatz in den Moselauen. Wer herausgewinkt wird und verdächtig ist, Cannabis konsumiert zu haben, kann im WC-Häuschen eine Urinprobe abgeben. In einem Labor-Container wird die dann mit Pipette auf die neuen Tests getröpfelt. Wie beim Coronatest zeigen Streifen an, ob der Verdächtige Cannabis konsumiert hat. Die neuen Tests sollen erst ausschlagen, wenn die aktuellen Grenzwerte überschritten sind. Die gelten seit August 24 und liegen deutlich höher. Bisherige Tests schlagen dagegen schon bei Werten an, die gar nicht mehr strafbar sind – im Polizeialltag unpraktisch. Auch neue Speichel- und Schweisstests sind heute im Einsatz. Die Rechtsmedizin Mainz überprüft später alles.