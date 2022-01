Neue Werbekampagne: Polizei RLP will Nachwuchs gewinnen

Mit einer neuen Werbekampagne will die rheinland-pfälzische Polizei Nachwuchs gewinnen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, aufgrund der Corona-Pandemie seien persönliche Einstellungsberatungen, Besuche und Praktika von Schülerinnen und Schülern an Polizeidienststellen kaum noch möglich. Deshalb gebe es nun verstärkt digitale Beratungsangebote, neu aufgelegte Flyer und Plakate. Auf den Plakaten und Einsatzfahrzeugen sind Polizeistudierende zu sehen. Der Slogan lautet "Mit Einsatz. Im Einsatz. Dein Start bei der Polizei Rheinland-Pfalz". Aufgrund der Pandemie sei die Zahl der Polizei-Bewerber von rund 4.000 auf rund 2.900 in den Coronajahren 2020 und 2021 gesunken, so Lewentz. Dennoch sei es bislang immer gelungen, genügend junge Menschen für den Polizeiberuf zu gewinnen. Ziel sei es, bei der Polizei in Rheinland- Pfalz bis 2024 erstmalig die Zahl von 10.000 Köpfen zu erreichen, etwa 400 mehr als bisher.