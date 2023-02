Polizeigewerkschaft fordert mehr Vollzeitstellen

per Mail teilen

Ein Jahr nach den Morden an einer jungen Polizistin und einem jungen Polizisten in Kusel fordert die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, die Politik zu Verbesserungen im Polizeiberuf auf. Die Polizei in RLP brauche 10.000 Vollzeitstellen. Das sei angesichts der hohen Frauenquote bei der Polizei und der damit verbundenen höheren Teilerwerbsquote wichtig, erklärte Kunz bei "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz".

Kurz nach der Tat sei die Betroffenheit in Politik und Gesellschaft groß gewesen und es sei eine bessere Ausstattung für die Polizei angemahnt worden, schilderte Kunz ihre Eindrücke. Auch am Jahrestag sei man zwar bestürzt, doch die Rufe nach Verbesserungen würden leiser. Man dürfe aber nie vergessen, dass Morde an Polizistinnen und Polizisten zum Berufsalltag gehörten.