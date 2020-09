per Mail teilen

In Deidesheim im Kreis Bad Dürkheim ist die Polizei am Montag zu einem besonderen Rettungseinsatz gerufen worden: Eine 14-jährige Schülerin meldete einen Igel, der nahe des Bahnhofs zwischen einem Betonabsatz und einem Zaun eingeklemmt war. Die Beamten leiteten nach eigenen Angaben sofort die Rettung des Tieres ein. Mit einem Winkelschleifer trennten sie einen Teil des Metallzauns ab. Geschwächt, aber dem ersten Anschein nach unverletzt, konnte der Igel so aus seiner misslichen Lage befreit werden - und seine Suche nach einem Winterquartier fortsetzen.