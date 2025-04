Polizei in RLP will Rasern das Leben schwer machen

Die aktuellen Krisen in der Welt, der Umgang mit sozialen Medien, die Herausforderungen der Pubertät - all das geht nicht spurlos an Kindern und Jugendlichen vorbei. Was bei seelischen Problemen hilft, das lernen Schülerinnen und Schüler unter anderem bei einem landesweiten Projekt zur seelischen Gesundheit. Nun hat die rheinland-pfälzische Landesregierung das Projekt verlängert.