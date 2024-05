per Mail teilen

Knapp drei Wochen vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland bereitet sich auch die Polizei in Rheinland-Pfalz auf das Großereignis vor. Innenminister Michael Ebling (SPD) teilte mit, zwar liege kein EM-Spielort im Land, doch die hiesige Polizei werde die Beamten in anderen Bundesländern unterstützen.