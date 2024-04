Polizei hat Leiche aus dem Rhein geborgen

Die Mainzer Wasserschutzpolizei hat am Sonntagnachmittag eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Passanten hatten sie im Rhein entdeckt.

Die Leiche trieb in der Nähe des Ufers in Höhe Mainz-Weisenau im Wasser. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Mann. Mehr wissen die Beamten noch nicht - die Kripo ermittelt jetzt. Fast zeitgleich lief ein zweiter Einsatz der Wasserschutzpolizei am Mainzer Rheinufer. In Höhe der Theodor-Heuss-Brücke suchte sie einen Mann im Rhein. Bürger hatten die Polizei alarmiert - sie sagten - sie hätten vom gegenüberliegenden Rheinstrand beobachtet, wie ein Mann in den Fluss gerutscht sei. Zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber suchten den Rhein ab - fanden aber nichts. Nach zwei Stunden stellten sie die Suche ein. Einen Zusammenhang beider Einsätze schließt die Polizei aus.