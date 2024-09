per Mail teilen

Seit gut einer Woche gibt es an den Grenzen Deutschlands wieder stichprobenartige Kontrollen. So sollen illegale Einreisen eingedämmt werden. Bisher zieht die Gewerkschaft der Polizei allerdings eine ernüchternde Bilanz. Viele Menschen würden die Kontrollstellen einfach umfahren. So seien nur wenige Schleuser und Personen ohne regulären Aufenthaltsstatus erwischt worden.