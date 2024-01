Kinder und Jugendliche schicken sich massenweise Bilder über das Smartphone. Doch immer öfter werden dabei auch kinderpornografische Bilder verschickt - oft ohne, dass die jungen Leute wissen, was sie da tun. Ein neues Projekt, gefördert von der SWR-Herzenssache, will aufklären. Dabei gehen Polizei und Staatsanwaltschaft in die Schulen, wie zum Beispiel am Donnerstag in Kandel, in der Pfalz.