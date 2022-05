Mehrheit fühlt sich Bundesland Rheinland-Pfalz verbunden

75 Jahre nach Verabschiedung der Verfassung fühlen sich die meisten Rheinland-Pfälzer dem Land verbunden. Die Lebensbedingungen in Stadt und Land werden gleich gut bewertet.

Das zeigt eine repräsentative Studie von infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks in Mainz. 71 Prozent der Befragten geben darin an, sich dem Land sehr eng oder eng verbunden zu fühlen - dagegen fühlen sich nur 4 Prozent Rheinland-Pfalz nicht verbunden.

Am meisten Verbundenheit zeigt sich in der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen: Von ihnen geben 77 Prozent an, sich dem Land sehr eng oder eng verbunden zu fühlen. In der Altersgruppe ab 65 sind es immerhin 72 Prozent, bei den 35- bis 49-Jährigen 71 Prozent. Deutlich niedriger liegt der Wert der Verbundenheit bei den jüngeren Befragten. So fühlen sich in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen 61 Prozent dem Bundesland sehr eng oder eng verbunden.

Unterschiede bei Lebensbedingungen in Stadt und Land

Bei der Frage, ob die Lebensbedingungen auf dem Land oder in der Stadt besser sind, gehen die Meinungen von Stadt- und Landbewohnern deutlich auseinander. 31 Prozent der Befragten sagen, die Lebensbedingungen in der Stadt seien besser, 34 Prozent sehen die Bedingungen des ländlichen Raums hier klar im Vorteil. 29 Prozent sagen, es gebe keine großen Unterschiede.

Auffällig ist, dass vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen das Stadtleben als attraktiver wahrgenommen wird. 44 Prozent von ihnen bewerten die Lebensbedingungen in der Stadt besser als auf dem Land. In der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen sehen das nur 21 Prozent so.

Insbesondere Menschen, die in größeren Städten (ab 100.000 Einwohnern) leben, den urbanen Lebensraum deutlich häufiger positiv (47 Prozent) als Menschen, die auf dem Land wohnen.

Aktuelle Sorgen um Frieden im Schatten des Ukraine-Krieges

Die Sorge vor den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs treibt eine Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz um - 87 Prozent der Befragten machen sich große oder sehr große Sorgen um den Frieden in Europa. Doch auch die Entwicklung in Sachen Umwelt und Klima bereitet vielen Bürgerinnen und Bürgern (70 Prozent) Sorgen. 58 Prozent der Befragten geben an, sich um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu sorgen. 57 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung.