Corona hält das Land weiter in Atem. Eine Mehrheit in Rheinland-Pfalz befürwortet eine allgemeine Impfpflicht - und kritisiert das Krisenmanagement der Regierung. Das zeigt der aktuelle Politrend.

Angesichts neuer Rekordstände bei den Corona-Infektionszahlen überzeugt das Krisenmanagement von Bund und Land eine Mehrheit der Rheinland-Pfälzer nicht. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Politrends im Auftrag des SWR Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz. Demnach sind 60 Prozent der befragten Bürger in Rheinland-Pfalz mit dem Handeln der Landesregierung in der vierten Infektionswelle unzufrieden.

Noch größer ist die Kritik am bundesweiten Krisenmanagement, mit dem weite Teile der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz, nämlich 80 Prozent, unzufrieden sind.

Mehrheit in Rheinland-Pfalz für Impfpflicht



Bund und Länder haben sich mittlerweile auf neue Maßnahmen verständigt, um die vierte Welle der Pandemie zu brechen. Auch in Deutschland soll eine Corona-Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich eingeführt werden. Dieses Vorhaben stößt in Rheinland-Pfalz auf große Unterstützung. Etwa drei Viertel der Befragten (77 Prozent) begrüßen eine Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Personen ab 18 Jahren in Rheinland-Pfalz würde von den Befragten mehrheitlich akzeptiert werden.

Fast zwei Drittel in Rheinland-Pfalz für strengere Corona-Maßnahmen

Insgesamt reichen den meisten Rheinland-Pfälzern (61 Prozent) die derzeit in Deutschland geltenden Corona-Maßnahmen nicht aus. Ein Fünftel der Befragten hält diese für angemessen. 17 Prozent der Befragten empfinden die Auflagen als zu weitgehend.

Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung überwiegt

Trotz der Kritik am Corona-Krisenmanagement fällt das Gesamturteil über die Arbeit der Landesregierung mehrheitlich positiv aus. Mit der Arbeit der Ampelkoalition ist gut die Hälfte (58 Prozent) der Rheinland-Pfälzer zufrieden. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als beim Politrend vom September.

Sonntagsfrage: SPD stärkste Kraft, aber mit Verlusten

Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, dann bliebe die SPD mit 34 Prozent stärkste politische Kraft, müsste aber im Vergleich zum Politrend vom September sechs Prozentpunkte abgeben. Die mitregierenden Grünen und Liberalen könnten ihre Stimmanteile hingegen ausbauen. Die FDP könnte fünf Prozentpunkte zulegen und käme aktuell auf elf Prozent. Damit würde sie ihr Ergebnis bei der Landtagswahl (5,5 Prozent) verdoppeln. Die Grünen könnten sich mit zwölf Prozent im Vergleich zum Politrend vom September, aber auch zur Landtagswahl, um etwa drei Prozentpunkte verbessern. Bei diesem Ergebnis hätte die Ampelkoalition auch aktuell eine deutliche Mehrheit.

Umfragebasis Für den Zur Sache Politrend hat das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag des SWR zwischen dem 19. und 23. November unter 1.172 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzern und Rheinland-Pfälzerinnen eine repräsentative Telefon- und Onlinebefragung durchgeführt.

Die CDU würde mit 21 Prozent im Vergleich zu September nochmals zwei Prozentpunkte verlieren und mit einem neuen historischen Tief unter ihrem Wahlergebnis vom März bleiben (27,7 Prozent). Die AfD läge fast unverändert zu September und zur Landtagswahl bei acht Prozent (8,3 Prozent). Die Freien Wähler gewönnen einen Prozentpunkt und könnten mit sechs Prozent ihren Einzug in den Landtag erneut bestätigen.

Mehrheit skeptisch mit Blick auf Ampel im Bund

SPD, Grüne und FDP haben mittlerweile ihren Koalitionsvertrag zur Bildung der nächsten Bundesregierung vorgelegt. Die Erwartungshaltung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz an die künftige Koalition im Bund ist eher durch Skepsis geprägt. Ein Drittel der Wahlberechtigten hat sehr großes oder großes Vertrauen, dass die Ampelkoalition die wichtigsten Herausforderungen in Deutschland erfolgreich bewältigen wird. Knapp zwei Drittel äußern hingegen weniger großes oder kein Vertrauen.