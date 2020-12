per Mail teilen

Die Mehrheit der Rheinland-Pfälzer hält die Überlegung, Fastnachtsfeiern in dieser Saison abzusagen, für angemessen. Das hat eine Umfrage des SWR Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz ergeben.

Im Moment wird darüber diskutiert, ob Fastnachtsveranstaltungen im Herbst und im Winter wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden sollten. Die Rheinland-Pfälzer sind offen für Maßnahmen, um die Pandemie so unter Kontrolle zu halten: Für eine breite Mehrheit (85 Prozent) geht dieser Vorschlag in die richtige Richtung.

Damit entspricht die Einschätzung der Rheinland-Pfälzer fast genau der bundesweiten Umfrage des aktuellen ARD-Deutschlandtrends.

Der Zur Sache Rheinland-Pfalz Politrend Welche Sorgen haben die Menschen in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie? Was meinen die Rheinland-Pfälzer: Sollte Fastnacht abgesagt werden? Und wie ist die politische Stimmung im Land? Diese und andere Fragen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des Politikmagazins Zur Sache Rheinland-Pfalz den Menschen im Land gestellt.

Die Frage, in welcher Form die fünfte Jahreszeit in Rheinland-Pfalz gefeiert werden kann, treibt Fastnachtsbegeisterte bereits seit Wochen um: Viele Fastnachtsvereine haben bereits Überlegungen zu möglichen Optionen angestellt, aber etwa für den Höhepunkt zum Rosenmontag am 15. Februar 2021 noch keine Entscheidungen getroffen.

Wohl keine Umzüge und Sitzungen in Mainz

Nach einer Online-Befragung zur Beteiligung am Karneval in Corona-Zeiten hat sich die Mainzer Fastnachtsgenossenschaft Anfang September nun für einen Verzicht auf Straßenumzüge und Sitzungen ausgesprochen. Es könne niemandem empfohlen werden, "Zeit, Geld und Herzblut dafür zu investieren", sagte der Vorstandssprecher der Dachorganisation von 26 Vereinen und Garden, Markus Perabo.

Mainzer Oberbürgermeister: Fastnacht "kann man nicht absagen"

Die Landeshauptstadt und Karnevalshochburg Mainz hält aber daran fest, auch in Corona-Zeiten in irgendeiner Art und Weise Fastnacht zu feiern. "Fastnacht kann man nicht absagen", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). "Wir sollten überlegen, was unter den bestehenden Bedingungen trotzdem möglich ist."

Die Sehnsucht nach Freude und Zerstreuung, so Ebling, sei groß. Auch laut Perabo wird es keine generelle Absage der Fastnacht in Mainz geben. Als alternative Formate nannte er Online-Veranstaltungen, karnevalistische Darstellungen ohne große Menschenansammlungen und private Feiern.