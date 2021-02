Der politische Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz findet dieses Jahr coronabedingt nur virtuell statt. SWR-Redakteur Dirk Rodenkirch meint, ganz darauf verzichten, wäre noch besser.

Für Fastnachts- und Karnevals-Fans war er schon immer eher überflüssig: der Aschermittwoch. Denn da ist ja bekanntlich alles vorbei. Die Steigerung von "braucht man nicht" ist der politische Aschermittwoch. Meist pseudolustige Politiker in Bierzelten oder Gasthäusern, die ihre üblichen Attacken auf den politischen Gegner noch mit irgendwelchen Zoten garnieren. Tätä! Tätä!

Digitalen Aschermittwoch braucht niemand



Mit trinkfreudigem Publikum drumherum ist das in coronafreien Zeiten zumindest für Hartgesottene gerade noch zu ertragen. Aber politischer Aschermittwoch virtuell - also staubtrocken als digitale Veranstaltung - das ist doch ziemlich absurd und braucht dann im Grunde gar keiner mehr. Klar in Rheinland-Pfalz ist Wahlkampf, da will niemand die Gelegenheit auslassen, sich zu Wort zu melden.

Im Wahlkampf wichtig für die Opposition

Vor allem die Opposition dringt in der Corona-Zeit ja kaum noch durch. Weil alles so monothematisch daherkommt und die rot-grün-gelbe Landesregierung eben allein am Lockdown- und Öffnungshebel sitzt. Insofern freut sich die Opposition vermutlich am meisten, endlich mal wieder Breitseiten Richtung Ampelkoalition abfeuern zu können, an einem festen Termin und ohne großen thematischen Anlass. Und das vermeintlich Schöne dabei: Am Aschermittwoch ist sozusagen alles erlaubt. Da landet der verbale Schlag gegen den politischen Mitbewerber auch gerne mal unter der Gürtellinie. Das wiederum passt dann schon fast wieder in die digitale Welt.