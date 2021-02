Schlagabtausch der Parteien am Bildschirm statt im Bierzelt

Politischer Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz

Während am Aschermittwoch für die Narren alles vorbei ist, nutzen die Parteien den Tag traditionell zum politischen Schlagabtausch, bei dem es - gerade in Wahljahren - auch mal hoch hergeht. In Corona-Zeiten ging das allerdings nur digital.

Die Parteien in Rheinland-Pfalz nutzten den politischen Aschermittwoch vor allem, um sich für die Landtagswahl am 14. März zu positionieren. Außerdem war die Corona-Pandemie Thema bei den digitalen Veranstaltungen. Video herunterladen (5,2 MB | MP4) SPD: Dreyer verteidigt Impfstrategie Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verteidigte beim politischen Aschermittwoch der Landes-SPD die Corona-Impfstrategie. "Wir machen das genau richtig", sagte sie. Rheinland-Pfalz sei bei den Zweitimpfungen an Platz eins der Bundesländer und auch bei den Erstimpfungen in der Spitzengruppe. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hatte unter anderem die Sicherheit der zweiten Impfung angezweifelt. Sonst stand die Situation der Kulturschaffenden in Corona-Zeiten im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der auch der "Obermessdiener der Mainzer Fastnacht", Andreas Schmitt und der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling eingeladen waren. "Kunst und Kultur gibt uns viel und hätte uns in einer Krise wie Corona auch viel zu sagen", sagte Dreyer. Sie hoffe, dass die Überbrückungshilfen des Bundes endlich bei den Künstlern ankämen und zusammen mit dem Landesprogramm Wirkung zeigten. CDU: Baldauf plädiert für politischen Wechsel Der politische Aschermittwoch der rheinland-pfälzischen CDU wurde von einem Studio in Mainz aus bei Youtube ausgestrahlt. Dabei gab es aber immer wieder technische Probleme. Der Ton fiel teilweise aus, dann brach die Übertragung ganz zusammen. Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat, Christian Baldauf, warb in seiner Rede für die Abwahl der rot-gelb-grünen Landesregierung. Die Ampelkoalition habe es in den vergangen fünf Jahren nicht ein einziges Mal geschafft, dass Rheinland-Pfalz beim Wirtschaftswachstum über dem Bundesdurchschnitt gelegen habe, sagte er. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) stehe für "einen unheilvollen Weg vom Ampel-Mann zum Hampel-Mann". Als Ministerpräsident werde er vernetzter denken und die starre Ressortaufteilung überwinden. Auch der zugeschaltete CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet plädierte für einen politischen Wechsel in Rheinland-Pfalz. "Niemand würde sich mehr freuen als eure Nachbarn im Norden", sagte er. Viele Menschen setzten darauf, dass von Düsseldorf und Köln über Bonn, Koblenz und Mainz "an unserem wunderschönen Rhein" die CDU regiert. Meinung zum Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz Politischer Aschermittwoch: Braucht virtuell kein Mensch Der politische Aschermittwoch in Rheinland-Pfalz findet dieses Jahr coronabedingt nur virtuell statt. SWR-Redakteur Dirk Rodenkirch meint, ganz darauf verzichten, wäre noch besser. mehr... Grüne kritisieren vor allem die CDU Die Grünen teilten sowohl gegen die CDU, als auch gegen die SPD aus. Parteivorsitzender Josef Winkler sagte, bei der SPD habe man den Eindruck es ginge nur ums Weiterregieren - Inhalte würden im Wahlkampf auf der Strecke bleiben. Der CDU warf er vor, sie kritisiere andere Parteien, ohne eigene Konzepte vorzulegen. Virtueller Gast beim Aschermittwoch der rheinland-pfälzischen Grünen war der Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter. Er warf CDU-Landeschefin Julia Klöckner vor, als Bundesagrarministerin die ökologische Landwirtschaft auszubremsen und dazu beizutragen, "dass Bienen und Vögel von unseren Feldern verschwinden". Die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin der Grünen, Anne Spiegel, war am Vormittag beim Aschermittwoch der Bundespartei zugeschaltet. Dort bekräftigte sie den Anspruch der Grünen, auch an der nächsten rheinland-pfälzischen Landesregierung beteiligt zu sein. Die Koalitionsfrage ließ Spiegel aber offen. Dem neuen CDU-Bundeschef Armin Laschet hielt Spiegel vor, die Dringlichkeit von konsequentem Klimaschutz zu verkennen. Auf dem Weg zur Wahl des Vorsitzenden, "der sich gefühlt so lange gezogen hat wie der Kohleausstieg", habe die CDU auch keine Antworten auf die Frage gegeben, "ob sie weiter Männerpartei bleiben" oder Frauen gezielt unterstützen wolle. Video herunterladen (3,9 MB | MP4) FDP im "Studio Schmitt" Auch bei der FDP fand die Veranstaltung rein digital statt, im "Studio Schmitt" der Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Daniela Schmitt. Auch der Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz und Generalsekretär der Bundes-FDP, Volker Wissing, war dabei. Er kritisierte, dass der Biontech-Impfstoff, der in Rheinland-Pfalz entwickelt wurde, ausgerechnet in Deutschland knapp sei. Es müsse aufgearbeitet werden, was im Bund schiefgelaufen sei. Die AfD hatte keine Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch.