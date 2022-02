Russlands Krieg gegen Ukraine schockt Politik in RLP

Auch in Rheinland-Pfalz haben Politiker den russischen Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Flüchtlingsinitiativen rufen unterdessen dazu auf, Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach in einer ersten Reaktion von einem "schwarzen Tag für Europa". Dreyer sagte: "Krieg mitten in Europa war für uns jahrzehntelang eigentlich undenkbar. Die russische Invasion stellt einen Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten dar. Und wenn man selbst mal in die eigene Generation schaut, so haben wir immer nur ein friedliebendes Europa kennengelernt und wir alle konnten uns Krieg nicht mehr vorstellen. Jetzt ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Es ist Putins Krieg. Es ist grässlich, es ist verstörend und es ist auch unverzeihlich. Ich möchte sagen, dass wir natürlich voller Solidarität mit den Bürgern und Bürgerinnen der Ukraine gegenüberstehen. Dass wir mit ihnen bangen, die jetzt in so großer Gefahr leben."





Klöckner wirft Putin Krieg gegen Demokratie vor

Die CDU-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner forderte harte Sanktionen gegen Russland. Präsident Putin habe einen Krieg in Europa begonnen. "Scheibchenweise" wolle er seine Macht ausdehnen und verstoße gegen Völkerrecht, so Klöckner.

Weiter sagte sie: Putin führe einen Krieg gegen die Demokratie. Er habe auch die baltischen Staaten im Visier und damit Teile der EU. Der Westen und die internationale Gemeinschaft müssten schnell und geschlossen mit Sanktionen reagieren. Eines der schärfsten Instrumente sei das Abschneiden Russlands von den internationalen Finanzmärkten, so die rheinland-pfälzische CDU-Chefin.

Baldauf: Russland greift Freiheit Europas an

Der Fraktionschef der CDU im Mainzer Landtag, Christian Baldauf sagte zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, der russische Präsident Putin greife die Freiheit Europas an. Es sei unerträglich, die Bilder aus der Ukraine zu sehen, es gebe bereits erste Tote. Den Preis für diese Aggression zahle die Bevölkerung. Viele Menschen aus der Ukraine würden nun in Richtung Polen flüchten. Die Grünen in Rheinland-Pfalz sprachen bei Twitter von einem "Bruch des Völkerrechts".

Der russische Angriff auf die Ukraine und der Bruch des Völkerrechts machen uns alle fassungslos. In vielen Städten und Gemeinden in #rlp finden dazu heute Demonstrationen und Mahnwachen statt. Wir stehen an der Seite der ukrainischen Mitbürger*innen. #StandWithUkraine https://t.co/A6kOrVVIjb

Auch Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) äußerte sich. "Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine beginnt etwas, von dem wir gehofft hatten, es hinter uns gelassen zu haben: Krieg in Europa", so Hering. Der russische Angriff auf die Ukraine sei ein Angriff auf die Demokratie, auf die Freiheit und auf Europa. Man sei solidarisch mit den ukrainischen Freundinnen und Freunden.

RLP-Landtag hisst Flagge der Ukraine

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will sich am Freitag in einer Telefonkonferenz des Ältestenrats mit den Fraktionen des Parlaments zur aktuellen Situation in der Ukraine austauschen. Aus Solidarität mit der Ukraine hat der rheinland-pfälzische Landtag am Donnerstag die Flagge des von Russland angegriffenen Landes gehisst. Die blau-gelbe Fahne wehte zwischen der Europafahne und der Flagge von Rheinland-Pfalz auf dem historischen Deutschhaus in Mainz.

Fluchtbewegungen aus der Ukraine zu beobachten

Unterdessen haben sich Flüchtlingsinitiativen in Rheinland-Pfalz dafür ausgesprochen, dass Deutschland und damit auch Rheinland-Pfalz großzügig Flüchtende aus der Ukraine aufnimmt. Der Geschäftsführer des Initiativausschusses für Migrationspolitik Rheinland-Pfalz, Torsten Jäger, sagte dem SWR, die EU und Deutschland hätten hier eine besondere Verantwortung. Erste Bilder aus der Ukraine ließen auf Fluchtbewegungen schließen.

In Rheinland-Pfalz lebten mehr als 5.000 Menschen aus der Ukraine. Rund 1.000 seien seit 2015 eingebürgert worden. Es gebe daher zahlreiche Menschen im Land, die in Angst seien und sich um ihre Angehörigen und Freunde in der Ukraine sorgten, so Jäger.

Dreyer: RLP bereitet sich auf Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Ukraine vor

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereitet sich Rheinland-Pfalz darauf vor, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Dreyer sagte, die Landesregierung sei in engem Kontakt mit dem Bund.

Die Integrationsministerin des Landes, Katharina Binz (Grüne) hat angekündigt, die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes zu erweitern – für mögliche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Noch sei unklar, ob und wie viele Menschen nach Deutschland kommen. Rheinland-Pfalz sei aber darauf vorbereitet und habe in den Aufnahmeeinrichtungen Puffer bei den Kapazitäten.