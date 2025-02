Politische Ereignisse, Stimmungen oder Entwicklungen im Bild festgehalten. Wie hier die Turbulenzen in der Ampelregierung - Christian Lindner (FDP) und Kanzler Olaf Scholz (SPD) von oben fotografiert. In der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin werden die besten politischen Fotografien und Karikaturen ausgezeichnet. Später ist die Ausstellung "Rückblende" dann auch im SWR in Mainz zu sehen. Einen der Preisträger hat Georg Link bei seiner Arbeit im politischen Berlin begleitet.