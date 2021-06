In Rheinland-Pfalz haben die Behörden im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert. Das Innenministerium führt den Anstieg unter anderem auf die Diskussionen rund um die Corona-Pandemie zurück.

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das zeigen Daten des Landeskriminalamts, die der SWR ausgewertet hat. Demnach stieg sowohl die Zahl der Delikte mit rechtem als auch die mit einem linken politischen Hintergrund.

Deutlich mehr rechte als linke Straftaten

So erfassten die Behörden 2020 insgesamt 755 mutmaßliche rechte Straftaten. 2019 waren es noch 638, eine Zunahme um etwa 15 Prozent. Die Zahl der Straftaten mit einem mutmaßlich linken Hintergrund nahm mit etwa 45 Prozent zwar wesentlich stärker zu. Mit zuletzt 196 Vorfällen zählten die Behörden in Rheinland-Pfalz allerdings noch immer deutlich weniger links- als rechtsmotivierte Straftaten.

Viele Propagandadelikte und Sachbeschädigungen

Den größten Teil der Straftaten mit einem rechten Hintergrund machten sogenannte Propagandadelikte aus, also etwa das Verwenden und Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Verhältnismäßig oft wurden bei den Behörden auch Beleidigungen und Volksverhetzungs-Delikte angezeigt. Hinzu kamen 53 Fälle von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, 2019 waren es nur 34. Die meisten rechten Straftaten gab es in den großen Städten wie Mainz, Kaiserslautern und Trier. Darüber hinaus lassen sich in Rheinland-Pfalz keine Hotspots erkennen.

Bei den linken Straftaten erfasste das Landeskriminalamt vor allem Sachbeschädigungen, aber auch viele Beleidigungen und Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Hinzu kamen 14 Fälle von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung sowie sieben weitere Gewaltdelikte. Dazu zählen etwa Landfriedensbruch und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. So lassen sich beispielsweise 44 der insgesamt 196 Straftaten mit linkem Hintergrund auf drei Demonstrationen zurückführen, die am 6. Juni 2020 in Worms sowie am 15. August und am 3. Oktober in Ingelheim stattfanden.

Innenministerium: Folge der Diskussionen um Corona-Maßnahmen

Das rheinland-pfälzische Innenministerium sieht in der Corona-Pandemie einen wesentlichen Grund für den Anstieg der politisch motivierten Straftaten im Land. Rechte Akteure hätten versucht, die Diskussionen rund um die Corona-Maßnahmen zu Propagandazwecken zu nutzen und "aus einer nationalistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Perspektive umzudeuten" , heißt es vom Innenministerium. "In der Folge stiegen insbesondere die Delikte der Hasskriminalität deutlich an."

Auch bei Straftaten mit einem linken Hintergrund hätten die Entwicklungen rund um die Pandemie eine Rolle gespielt. So seien Proteste von Corona-Politik-Gegnern wegen deren vermeintlicher Nähe zu rechtsextremen Strömungen in den Fokus von Linksextremisten geraten. "In der Folge kam es bei diesen Anlässen wiederholt zu Konfrontationen mit strafrechtlicher Relevanz" , so das Innenministerium. Aufgrund der anstehenden Bundestagswahl rechne man damit, dass die Zahl der politischen Straftaten in Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau bleibe oder weiter steige.

Experten vermuten Dunkelfeld bei rechten Straftaten

Die rheinland-pfälzische Fachstelle für Betroffenenstärkung und Demokratieentwicklung, "m*power", bei der auch die Beratungsstelle für Betroffene rechter, antisemitischer und rassistischer Gewalt angesiedelt ist, zeigt sich vor allem wegen der hohen Anzahl rechter Delikte besorgt. Die Experten befürchten jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Straftaten noch höher liegt. Denn gerade rassistische und antisemitische Vorfälle würden nicht immer angezeigt, so Rolf Knieper, der Leiter der Fachstelle.

"Aus unserer Erfahrung werden Vorfälle nicht regelmäßig angezeigt, etwa aus Angst vor weiteren Übergriffen oder einer Opfer-Täter-Umkehr."

Viele Betroffene hätten zum Beispiel die Sorge, dass im Laufe eines Strafverfahrens ihre Privatadressen an die Täter gelangen könnten. Aber auch Vorbehalte gegenüber Ermittlungsbehörden spielten eine Rolle.