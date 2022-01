per Mail teilen

Die besten politischen Fotografien und die besten Karikaturen: schon seit 38 Jahren wird in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin der gemeinsame Wettbewerb für Fotografie und Karikatur, "Rückblende", ausgetragen. In diesem Jahr war stand die Flutkatastrophe im Ahrtal im Mittelpunkt.