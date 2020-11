Auf zahlreichen Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz wird heute an die Reichspogromnacht erinnert. Wegen der Corona-Beschränkungen finden aber viele Gedenkfeiern nur im kleinen Kreis statt.

So werden vor der Neuen Mainzer Synagoge der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), die Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mainz, Anna Kischner, und der Rabbiner Aharon Vernikovsky am Nachmittag ohne öffentliche Beteiligung einen Kranz niederlegen. Auch in Worms findet keine offizielle Gedenkveranstaltung statt. Koblenz erinnert in der Sankt Kastor Basilika am Abend an die Pogromnacht. Heute vor 82 Jahren waren nach einem Aufruf der Nationalsozialisten in Deutschland zahlreiche jüdische Gotteshäuser und Geschäfte zerstört worden.

Dreyer verurteilt zunehmenden Antisemitismus

Anlässlich des heutigen Gedenkens hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die wachsende Zahl der antisemitischen Straftaten verurteilt. Es sei zutiefst beschämend, dass Antisemitismus wieder salonfähig sei, sagte sie. Die Würde eines jeden Menschen sei Maßstab des Handelns. Dies sei die wichtigste Lehre aus der Vergangenheit.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), verwies auf die wichtige Rolle der Schulen. Hier werde Demokratie gelehrt, gelernt und gelebt. Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt jeder Form hätten an den Schulen keinen Platz, sagte sie.

Aufruf zum stillen Gedenken

Auch in der Westpfalz fallen die Gedenkfeiern wegen der Corona-Pandemie kleiner aus als in den vergangenen Jahren. In Kaiserslautern wird es in diesem Jahr keine Gedenkveranstaltung am Synagogenplatz geben wie in der Vergangenheit. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes rief stattdessen die Bürger dazu auf, auf dem Platz im Stillen der Opfer zu gedenken und Blumen niederzulegen. Auch in Zweibrücken sind die Bürger dazu aufgerufen, an der Gedenktafel zur Zerstörung der Synagoge im Stillen zu gedenken. In Pirmasens wird der Stadtvorstand in der Synagogengasse einen Kranz niederlegen.

In Altenkirchen im Westerwald erinnert heute eine stille Mahnwache ab 17 Uhr am Platz der ehemaligen Synagoge in der Frankfurter Straße an die Pogrome gegen Juden.

Viele Städte gedenken nur in kleinem Rahmen

In der Vorder- und Südpfalz werden die Gedenkveranstaltungen wegen der Corona-Beschränkungen nur in kleinem Rahmen stattfinden. Das haben die Stadtverwaltungen mitgeteilt. Die Stadt Speyer wird einen Kranz am Mahnmal für die Holocaust-Opfer am Standort der früheren Synagoge niederlegen, die Stadt Landau am Synagogen-Mahnmal in Landau. In Frankenthal ruft die Stadt alle Bürger dazu auf, Kerzen und Blumen am Gedenkstein für die Synagoge abzulegen. Die Stadt Ludwigshafen begeht das Gedenken mit einem Gottesdienst um 17:45 Uhr. Dieser wird live im Internet auf dem städtischen You-Tube-Kanal übertragen.

"Digitales" Gedenken im Raum Trier

In der Region Trier finden die Gedenkveranstaltungen überwiegend digital statt. In Trier hat die Arbeitsgemeinschaft Frieden ihren Rundgang zu Stätten des Naziterrors in der Stadt abgesagt. Stattdessen soll auf der Internet-Seite ein Film zu einem früheren Rundgang gezeigt werden.

Auch in Bernkastel-Kues ist das öffentliche Pogromgedenken abgesagt. In Wittlich wird an einem Mahnmal ein Kranz niedergelegt. Menschen können am Mahnmal neben der ehemaligen Wittlicher Synagoge eine Kerze aufstellen.