Pressekonferenz: Gordon Schnieder soll CDU-Fraktion in RLP anführen

Einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt von Christian Baldauf an der Spitze der CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz gibt es eine Vorentscheidung zur Nachfolge: Der derzeitige Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, soll Fraktionsvorsitzender werden. Das verkündete die Partei am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Eine Findungskommission hatte Schnieder empfohlen, die Wahl findet erst Ende März statt.