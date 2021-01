Wie wirken sich die Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Pandemie auf Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz aus? Ministerpräsidentin und Bildungsministerin wollen das heute beantworten.

Für Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) sei es wichtig, frühzeitig Familien, Kindern, Schülern und Schülerinnen sowie den pädagogischen Fachkräften eine verlässliche Perspektive geben zu können, teilte die Staatskanzlei mit.

Nähere Informationen soll es heute auf einer Pressekonferenz geben. Begleitet werden die Politikerinnen dabei vom Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Mainz, Fred Zepp.

Fernunterricht bis 22. Januar

Nach der ursprünglichen Planung vom 6. Januar war an den Schulen bis zum 22. Januar Fernunterricht vorgesehen. Sobald die Infektionszahlen nach unten gehen, sollten die Schulen demnach in der letzten Januarwoche für die Klassenstufen 1 bis 6 in den Wechselunterricht übergehen. Die Lerninhalte werden dann abwechselnd daheim und in der Schule vermittelt.

Der Schulstart nach den Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz hatte mit Hackerangriffen auf die Online-Plattform für den Fernunterricht begonnen. Zudem gab es technische Probleme mit der Lernplattform Moodle.